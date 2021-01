États Unis toujours sous le choc de l’assaut Capitole. Ils ne pouvaient pas croire ce qui se passait à Washington, un groupe de radicaux a pris d’assaut le Capitole et parmi eux se trouvait une vieille connaissance de la Ligue ACB. David Wood, joueur de la Barcelone au cours de la saison 1989-90, il était l’un des partisans radicaux de Donald Trump qui ont attaqué le Capitole et semé le chaos dans la capitale nationale.

Bois , 56 ans, a vécu sa meilleure période en Espagne aux mains du Barcelone. Là, il n’y avait qu’une saison, mais c’était suffisant pour obtenir le titre de champion de la Ligue ACB et finaliste en Europe. L’année suivante, il reviendrait en NBA aux mains des Houston Rockets, pour la saison suivante, il retournait en Espagne pour faire partie des Taugrés Vitoria (91-92). Les six dernières années de sa carrière, il les a presque toutes passées à l’ACB: Unicaja Málaga, Murcie, Canarias Telecom et Jabones Pardo Fuenlabrada. Dans ce dernier, il a passé trois ans.

David Wood n’a pas hésité à aller à Capitole et partagez les images avec ses adeptes, dans lesquelles il a été vu jouer un cor Viking. Pendant son temps en tant que joueur, il a été surnommé le gladiateur parce qu’il était extrêmement combatif. La vérité est que depuis sa retraite, il est toujours apparu en public pour faire des déclarations d’idées ultra-conservatrices et ultra-religieuses. Lors de l’assaut du Capitole, il l’a même diffusé en streaming.

Wood dit qu’il y a eu fraude électorale

Certains des messages qu’il a postés frisent la criminalité et c’est pourquoi il a dû les supprimer des heures plus tard, comme il le disait sur son compte Facebook: «J’ai supprimé la plupart de mes publications aujourd’hui. Je suis allé au rassemblement du Capitole et du président Trump pour prier. Beaucoup de gens m’ont envoyé des messages pour les tenir informés, alors j’ai vécu en streaming parce que je pensais que les gens voulaient voir ce qui se passait.

“Je l’ai trouvé extrêmement sûr et entouré de gens qui aiment notre pays. Cependant, j’ai vu 10 hurleurs en colère qui pourraient être gênants. Les gens sont en colère que leurs votes ne comptent pas parce que des votes illégaux ne sont pas exprimés et je ne les blâme pas pour cela. Je ne supporte pas beaucoup d’énergie en colère et je ne connaissais personne que j’ai vu dans le Capitole cette nuit. Il n’était pas là pour protester mais pour prier et voir. Je vous aime tous », a-t-il ajouté.

Malgré cela, Bois continue de défendre le message de Trump et était convaincu qu’une fraude électorale s’était produite lors des élections présidentielles aux États-Unis, comme le prétend le candidat du parti républicain. L’ex du Barça espère que c’est démontré et Atout peut rester le président du pays. Avant l’assermentation du prochain président, vous verrez avec stupeur et étonnement qu’ils dénonceront la fraude électorale et marqueront le président Trump pendant encore 4 ans. Veuillez me pardonner mon erreur du 6. Désolé.