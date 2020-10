Boca y River est déjà dans la prochaine phase de la Copa Libertadores. Les clubs n’ont eu aucun problème à se qualifier premiers dans leurs groupes et affronteront des rivaux coriaces dans les huitièmes de finale du tournoi continental.

Cependant, Luis Abramovich, l’ancien footballeur Xeneize, a pointé du doigt Millonarioa et a déclaré que l’équipe de Núñez “continue d’être aidée par VAR et CONMEBOL”.

Plus précisément, l’ancien arrière a déclaré qu ‘”avec l’Inter de Porto Alegre, nous avons une zone et une série plus difficiles que River, qui se poursuit avec l’aide de VAR, Conmebol, comme il y a 5 ans. Au-delà du mérite de Gallardo en tant que DT, ils ont été bénéficié. Et Boca, blessé “.

Abramovich a également donné son avis sur le groupe que Boca a joué dans la toute nouvelle Coupe de la Ligue professionnelle. “Sans aucun doute, nous étions le groupe le plus difficile par rapport aux autres. Mais pour être champion, il faut battre tout le monde et je suis optimiste sur ces questions. Il y a beaucoup de hiérarchie à Boca”, tenue à Boca Late.

Boca devra affronter Lanús, Newell’s et Talleres dans le tournoi qui débutera le 30 octobre. Pour conclure, l’ancien joueur de football a félicité Russo et a déclaré que “Depuis qu’elle est ici, l’équipe a fait un saut de qualité. Elle a avancé de 15 mètres au moins. Miguel l’a mis à Campuzano et Pol Fernández, qui est également fonctionnel à Tevez comme Soldano. Les options ont payé. “