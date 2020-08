Plus tôt ce mois-ci, les Seahawks ont renoncé au demi de coin recrue non repêché Kemah Siverand pour réduire leur effectif au camp d’entraînement à 76 joueurs. Cette décision n’avait rien à voir avec le football et tout à voir avec le premier de ce que le journaliste d’ESPN Brady Henderson dit être les trois règles de l’entraîneur de Seattle Pete Carroll: «Protégez l’équipe».

Selon Tom Pelissero de NFL Media, Siverand a été coupé parce qu’il a été surpris en train d’essayer de faufiler une femme dans sa chambre à l’hôtel de l’équipe. La recrue de 23 ans de l’État de l’Oklahoma a même tenté de déguiser la femme dans un sweat à capuche Seahawks pour la faire passer pour une joueuse.

La femme portait un équipement #Seahawks pour tenter de la déguiser en joueuse, me dit-on. Cela n’a pas fonctionné. – Tom Pelissero (@TomPelissero) 13 août 2020

Les Seahawks ont en effet renoncé au demi de coin de l’UDFA Kemah Siverand plus tôt cette semaine après avoir été surpris en train d’essayer de faire entrer une femme dans l’hôtel de l’équipe, confirme une source (comme l’a rapporté @TomPelissero). La première des trois règles de Pete Carroll: Toujours protéger l’équipe. – Brady Henderson (@BradyHenderson) 13 août 2020

La femme qui tentait de rendre visite à CB Kemah Siverand à l’hôtel de l’équipe de Seattle portait un sweat à capuche Seahawks relevé sur sa tête, me dit-on. Donc … pas le plan le plus élaboré. Ou déguisé. D’une manière ou d’une autre, le personnel de sécurité a pu signaler les hijinks devant la caméra. – Albert Breer (@AlbertBreer) 13 août 2020

PLUS: Comment COVID affecte les plans de la NFL pour la saison

Pelissero a rapporté que les équipes ont reçu un mémo le 3 juillet qui déclarait que “toutes les chambres d’hôtel pour les joueurs pendant le camp doivent être conformes au protocole de voyage des équipes NFL-NFLPA, qui stipule:” Les visites de salles sont autorisées uniquement par les membres du groupe de voyage. “”

Siverand a commencé sa carrière universitaire au Texas A&M en tant que receveur large avant de se convertir en corner. Il a été transféré dans l’État de l’Oklahoma avant la saison 2018 et a participé à 23 matchs pour les Cowboys. Les Seahawks l’ont signé en tant qu’agent libre non repêché le 4 mai.

Le 24 août, Siverand a présenté des excuses.

«Après avoir pris le temps de réfléchir et de vraiment considérer la gravité de mes actions, j’ai essayé de trouver les mots appropriés pour m’excuser auprès de tous ceux qui sont touchés par ma mauvaise décision et mon immaturité», a écrit Siverand sur Twitter. “Je me suis excusé en privé auprès de l’entraîneur (Pete) Carroll, du (directeur général) John Schneider et de l’organisation des Seahawks. J’ai violé les règles de l’équipe, ce qui aurait été inacceptable en temps normal, mais absolument inexcusable maintenant pendant une pandémie. Je comprends mon le manque de jugement a mis mes coéquipiers et l’organisation en danger, heureusement personne d’autre n’a été affecté par mes actions.

“” Je veux que tout le monde sache que je suis vraiment désolé, que je me tiens responsable et que je suis prêt à aller de l’avant “, a écrit Siverand.” Je veux m’assurer que cette erreur ne me définira pas et je continuerai à m’entraîner plus que jamais pour continuer à poursuivre mes rêves de jouer dans la Ligue nationale de football. “

Même si les matchs de pré-saison de la NFL ont été annulés pour 2020, la ligue avance avec un calendrier de camps d’entraînement élargi et prévoit de commencer sa saison régulière à l’heure à partir du 10 septembre. Les joueurs sont testés quotidiennement pour le COVID-19, une fréquence qui se poursuivra. 4 septembre lorsque la NFL réévaluera son processus par rapport au taux de tests positifs.

La NFL ne joue pas sa saison 2020 dans une bulle comme celles utilisées par la NBA et la LNH. Les 32 équipes ont leurs propres précautions contre le COVID-19 en place dans leurs installations.

Nous savons maintenant que les précautions des Seahawks incluent la surveillance vidéo à l’hôtel de l’équipe.