José Luis et Manuel, à l’arrivée de la scène. Roberto Menendez

Dans des circonstances normales, on pourrait parler d’un nombre record de participants qui sont allés voir la scène de la Vuelta qui s’est terminée à Angliru, mais cette fois non, les circonstances ne sont pas normales, les autorités ont interdit l’accès au public en le port où s’est terminée l’étape et depuis vendredi dernier la Civil Traffic Guard contrôlait l’accès au pic de Riosan.

À La Cueña les Cabres, où un grand nombre de fans se pressent généralement pour encourager les cyclistes au passage, l’une des images les plus frappantes a pu être vue, ce couloir humain n’existait pas cette année et la souffrance des cyclistes est devenue plus grande. angoissant encore, à cause de l’essoufflement des adeptes.

Les fans David Iglesias et Hugo Suárez, à Pola de Laviana, quittent la scène. | Roberto Menendez

Malgré tout, il y avait des fans qui ont osé venir voir leurs idoles, comme le disent David Iglesias et Hugo Suárez à la sortie de Pola de Laviana: «Nous sommes tous les deux du bassin, de La Felguera, nous sommes des cyclistes, nous aimons ce sport et nous sommes venus voir l’environnement qui était respiré et s’il y avait un environnement sûr et nous voyons qu’il y a peu de monde, tout le monde séparé et avec des masques, et nous venons voir si nous pouvons voir les cyclistes et tout le reste, qui est le nôtre loisir”. Ils regrettent que le retour tant attendu ait coïncidé avec la pandémie. «Pour une fois qu’il quitte la maison, nous avons eu ce que nous avions, mais bon, les mesures sont ce qu’elles sont», disent-ils. Ils pensent que s’il avait été possible de célébrer normalement, cela aurait servi de répulsion pour le conseil: «C’est de la malchance pour Laviana et une honte pour l’industrie hôtelière locale et pour tous les gens, qui attendaient ces mauvais moments à venir. un peu d’argent, car cela coûte cher et ce que les villes qui commencent et finissent attendent, c’est de récupérer cet investissement et cette fois ce ne sera pas possible ».

Diego, Mónica, Feliciano et José Morán, à Angliru. | Roberto Menendez

Dans l’ascension vers Angliru, il n’y a personne pour toute la montée, ceux qui atteignent la zone d’arrivée le font sur les routes de Lena et Quirós. José Luis et Manuel arrivent à Angliru équipés de sacs à dos et de matériel de montagne, ils le font du côté de Chirosan, de l’Ermitage d’Alba et cela leur a pris quelques heures. «Nous venons préparés avec un frontal car il fera nuit pour revenir. Nous allons régulièrement en montagne et nous faisons du vélo depuis des années aussi et nous aimons venir voir la Vuelta chaque fois que nous le pouvons, même si maintenant avec tant de restrictions, tout empire », commentent-ils. L’amour du cyclisme les fait surmonter tous les obstacles; “Nous sommes venus pour voir le retour et nous ne nous soucions pas des itinéraires de deux heures pour ici et de deux pour revenir, nous en profiterons pour voir ces gens qui le méritent pour le grand effort qu’ils font, et plus encore ici à El Angliru.”

Les adeptes assidus de ce sport osent s’aventurer qui sera le vainqueur; «Nous parions pour l’étape sur Primoz Roglic et pour la Vuelta, je pense aussi. Il est très fort, il est l’un des meilleurs, il peut y avoir n’importe quel autre de ceux qui sont en tête de la course qui gagne, mais il a beaucoup de bulletins », concluent-ils.

Eva Segovia et Víctor Manuel Arias, dans la zone d’arrivée. | Roberto Menendez

Eva Segovia et Víctor Manuel Arias arrivent d’Alto del Gamoniteiru, traversant toute la Sierra del Aramo. «Nous venons des montagnes, mais nous en avons profité pour nous rapprocher pour voir la Vuelta; Nous sommes des alpinistes fédérés, nous avons parcouru toute la Sierra del Aramo, de bout en bout, il y a une bonne tiradina, et il fera sûrement nuit pour revenir, mais nous venons préparés avec un frontal et un GPS car nous savons déjà ce qu’est la montagne ». Ils avouent qu’ils en savent peu sur le cyclisme. “Je suis plus de ceux d’avant, Perico Delgado, Valverde est celui qui est un peu plus proche de moi et de Contador”, déclare Víctor Manuel. Eva précise qu’elle aime le cyclisme, mais suit les principales courses à la télévision, le Giro, le Tour et la Vuelta.

Le même itinéraire a été fait par Mónica, Feliciano, José Morán et Diego, qui sont sur un flanc de la montagne en attendant l’arrivée des cyclistes. «Un itinéraire de montagne a coïncidé avec l’arrivée de la Vuelta et oui, nous l’avons un peu modifié pour pouvoir être à El Angliru», raconte José Morán. “Nous venons d’El Gamoniteiru, c’est un tronçon, puisque je ne connais pas les kilomètres, mais avec le temps il est environ deux heures et quart, et puis pour revenir ce sera la nuit, donc nous apportons une lampe de poche et un très gros sandwich au cas où” . Ils sont passés par la zone d’arrivée et ont continué jusqu’à l’une des rampes à la fin de la montée: “On voit l’atmosphère très étrange, sans public du tout et avec beaucoup de déploiement médiatique, comme il se doit, mais cela devient étrange.”