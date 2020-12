le Athlète de Madrid Il est autorisé à rêver de la Ligue. Les élèves de Diego Pablo Simeone ont gagné le droit d’être considérés comme favoris pour remporter le titre cette saison, après avoir ajouté 26 points sur 30 possibles dans les 10 premiers tours. La dernière fois qu’il a signé ces numéros, il a fini par se proclamer champion. Selon les données publiées par Mister Chip, l’équipe matelas n’a atteint ces chiffres qu’à deux reprises, la saison 1995-96 (26 points) et 27 lors de la saison 2013-14, les deux fois où elle a été victorieuse.

Les rojiblancos ils veulent répéter l’histoire dans une année difficile pour toutes les équipes, mais surtout pour la Ligue des champions. Le fait d’avoir un calendrier aussi serré et de ne pas avoir eu presque une pré-saison, provoque une augmentation du nombre de blessures. Cependant, ce n’est pas un problème pour lui. Sportif Quoi, sans oublier leur philosophie de match en match ils se sont placés en tête du classement, avec six points d’avance sur le Real Madrid et 12 avec Barcelone, qui est revenu crevé ce jour-là.

La Royal Society est la seule qui détient l’attraction d’un Atleti en état de grâce, et Il n’a pas perdu en championnat depuis près d’un an. En fait, sa dernière défaite remonte au 1er février face au Real Madrid, au Santiago Bernabéu, avec une équipe pleine de pertes. Il a beaucoup plu depuis et malgré le fait d’avoir pratiquement les mêmes joueurs, cette équipe est différente. Simeone a réussi à laver le visage de l’équipe avec un changement de système. La nouvelle formation, avec trois centres, a rendu l’équipe plus meurtrière en attaque et plus forte en défense.

L’année de transition est terminée, et L’Atlético commence à décoller grâce à ce nouveau système que l’entraîneur argentin a imaginé. La saison a débuté de manière extraordinaire, avec une victoire 6-1 sur l’une des équipes de révélation de la saison dernière, Grenade (6-1). Le potentiel offensif de cet Atleti y était déjà perçu, emmené par Joao Félix qui est devenu, avec Marcos Llorente, la principale référence offensive de l’équipe matelas. Le Portugais commence à montrer son énorme talent, pour lequel il a attiré l’attention de la moitié de l’Europe.

L’apparition de 7 est l’une des grandes nouvelles avec celle de Koke, Llorente ou Carrasco. Le capitaine est également performant à son meilleur niveau et cela amène l’équipe à générer plus facilement des chances, aidée par des joueurs comme l’ancien joueur du Real Madrid ou le Belge qui sont devenus des pièces fondamentales dans le schéma Cholo. Llorente a réveillé sa version la plus performante à Anfield Et depuis, Simeone a trouvé une veine. Le 14, il est revenu voir le but lors du dernier match de championnat contre Valladolid, pour condamner la victoire et placer l’équipe de tête de la Ligue de Santander et ajouter son quatrième but au championnat national.

Leader de la défense

L’une des principales armes de l’Atlético de Simeone a toujours été la défense. En ce début de saison Oblak a été moins vu et plus encore aux attaquants. L’équipe n’a pas besoin des miracles de son gardien en début de campagne, fruit du bon travail de la défense dans ce nouveau système de trois centrales que le technicien a implémenté, dans lequel Mario Hermoso est un élément permanent. L’ancien Madrid, qui comptait à peine la saison dernière, a terminé son année de transition et s’est installé dans le onze de départ après un départ spectaculaire.

Beautiful n’est pas le seul à se réveiller. Thomas Lemar, dont le nom est venu quitter le club l’été dernier, a disputé plusieurs matches à un très bon niveau et, pour preuve, il a de nouveau vu le but contre Valladolid, mettant fin à une séquence d’un an et demi sans marquer. Avec cette nouvelle formation Atleti est devenu une équipe plus forte offensive et défensive, car leurs chiffres reflètent cette campagne: 21 buts en faveur pour seulement deux contre.

🎥 RÉSUMÉ 🍿 # AtléticosPorElMundo, à tous pour revivre notre victoire contre Valladolid dans le Wanda @Metropolitano avant d’aller dormir! 🔴⚪ # AúpaAtleti – Atlético de Madrid (@Atleti) 5 décembre 2020

Accumuler déjà quatre matchs de championnat consécutifs avec une feuille blanche. Cette fiabilité en défense et leur létalité en attaque est ce qui les a amenés à devenir le grand favori pour le titre de la Ligue de Santander. De plus, ils ont maintenant récupéré Luis Suárez, qui a déjà vaincu COVID-19, et est prêt à aider l’équipe à prolonger cette bonne séquence. Le succès offensif qu’ils ont en Ligue est exactement ce qui leur manque en Ligue des champions, où ils disputeront le deuxième tour de qualification mercredi prochain en Autriche, contre Salzbourg, où cela ne vaut que la peine d’être marqué.

Peu de temps après, ils rendront visite à l’éternel rival, le Real Madrid, dans la compétition nationale, dans un match clé pour les aspirations des deux équipes. Les Blancs doivent gagner pour continuer à rêver du titre. Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, un revenu de neuf points avec l’Atlético compliquerait grandement les aspirations des hommes de Zidane. La vérité est que grâce à ce changement radical, L’équipe de Simeone a mérité le droit de rêver en répétant l’exploit de 2014 et en étant couronné pour la onzième fois en tant que champion de la Ligue.