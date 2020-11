Conor Coady a été contraint de se retirer de l’équipe d’Angleterre après être entré en contact avec quelqu’un avec COVID-19 avant de rejoindre les hommes de Gareth Southgate.

Le capitaine des Wolves n’a pas participé à la victoire amicale 3-0 de mercredi contre la République d’Irlande à Wembley et ne sera pas disponible pour les matches de la Ligue des Nations de l’UEFA contre la Belgique et l’Islande.

Coady a renvoyé deux tests négatifs, mais les protocoles FA et Uefa signifient qu’il devra entrer dans une période d’auto-isolement.

“Je suis absolument vidé de devoir me retirer du camp actuel en Angleterre à la suite d’être entré en contact avec quelqu’un qui a été testé positif au COVID-19”, a déclaré Coady dans un communiqué publié sur le site Web des Wolves.

«J’ai contracté et guéri du virus moi-même en mars, et j’ai été testé négatif deux fois dans le camp, mais bien sûr, il est important que je respecte les règles fixées par le gouvernement et que j’observe une période d’auto-isolement.

«C’est tellement frustrant de devoir rater des matchs à cause de cela, mais ce sont les règles qui sont établies et le plus important est de s’assurer que mes coéquipiers ne sont pas mis en danger.

«Ma prochaine priorité sera de garder ma forme physique et j’espère être de retour et disponible pour la sélection pour le prochain match des Wolves.

“Pour l’instant, je soutiendrai les gars de loin et je leur souhaite bonne chance pour les deux prochains matchs.”

Les Wolves résumeront leur campagne de Premier League avec un rendez-vous à domicile contre Southampton samedi semaine.