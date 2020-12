C’est une image récurrente, réitérée ces derniers temps et qui prend de plus en plus de sens. C’est le Leo Messi, après le coup de sifflet final et une défaite, abattu et attristé. Avant la Juventus, le Barça a de nouveau abandonné. Une autre version moche de l’équipe Ronald Koeman avec l’Argentin sur le terrain. Un ordinateur cassé, sans connexion, sans identité, qu’il répétait ridicule dans le Ligue des champions, cédant contre les prévisions la première place du groupe à la Juventine. Allez, quelque chose qui s’est passé ces dernières années lorsque Barcelone affronte une équipe d’emballage dans la plus haute compétition européenne. Mardi était un autre jour de marmotte pour un Leo Messi marre d’une équipe en ruines.

La saison est désastreuse pour lui Barcelone, dans une dynamique plus qu’inquiétante dans le Ligue de Santander et déroutant dans Des champions, où il n’a acclamé son football que contre des rivaux mineurs. Tout se termine par le même, en Leo Messi. L’apathie que montre régulièrement l’Argentin n’est pas apaisée par la poussée de ses coéquipiers, bien au contraire. Il n’est pas à l’aise cette saison, il ne trouve pas cette identité ou ce soutien sur le terrain et son football se réduit à des étincelles de moins en moins fréquentes.

Leo Messi revient. Vous avez déjà vécu cela. Ce qui s’est passé lors de la dernière édition du tournoi continental a été un tournant dans sa carrière. Une défaite aussi rougissante que ça 8-2 avant le Bayern Munich créer un précédent difficile à oublier. Chez un footballeur aussi déterminé et performant que l’Argentin, aussi compétitif que lui, cette élimination a été le déclencheur pour lui de prendre la décision de quitter le Club de football de Barcelone après une vie dedans. C’était la semaine du burofax et de son refus de continuer habillé en azulgrana.

le Barcelone Il a saisi les petits caractères et Messi Il a reçu un slam sans précédent qui l’a forcé – oui, il l’a fait – à rester au club pour une saison de plus. L’Argentin est déterminé à mettre fin à son étape à Barcelone en 2021 et la défaite contre la Juventus, à cause de ce que c’était, ne fait que lui rappeler que son séjour à Barcelone est terminé et que rien, malgré tout, n’a modifié.

Messi et la possibilité de partir en janvier

À ce jour, si pour Messi dehors, j’abandonnerais le Barcelone en janvier prochain. Bien que Josep Maria Bartomeu et son conseil d’administration a déjà quitté le club, le parcours sportif de l’équipe continue de montrer à l’Argentin qu’il y a encore beaucoup à nettoyer dans le Barça. La situation financière de l’entité est ce qu’elle est et une révolution sportive semble compliquée quel que soit le nouveau président aux élections de janvier … si le 10 est encore dans la ville d’ici là.

“Que le départ de Messi ait été bon économiquement est une vérité comme un temple”, a-t-on dit Carles Tusquets il y a quelques jours, l’actuel président du Directoire qui maintient le Barça à flot pour le moment. Ce sont des mots qui n’aident pas non plus l’harmonie de l’Argentin avec son club. En fait, si une offre intéressante arrive pour le joueur, le premier mois de 2021 pourrait être le dernier de Messi à Barcelone.

Bien qu’il y ait de nombreux avantages et inconvénients à son départ, les sentiments au club et dans ses environs suggèrent que son passage au Barcelone C’est fini. Non seulement son attitude sur le terrain, mais le ton utilisé par les candidats à la présidentielle lors des prochaines élections.

City et PSG, de grands candidats pour Messi

le Manchester City de Pep Guardiola et le Paris Saint Germain de Neymar sont les deux grands clubs qui aspirent à signer Leo Messi lorsque cette possibilité s’ouvre. Les deux équipes ont un potentiel économique suffisant pour satisfaire Barcelone avec une offre en janvier qui permettra à l’Argentin de faire ses valises, comme il le souhaite. Les citoyens ont été les plus insistants l’été dernier, le tentant lorsqu’il a présenté le burofax.

Le dernier à entrer dans la scène est Neymar. “Je veux jouer à nouveau avec lui et je suis sûr que nous devons le faire l’année prochaine”, a déclaré récemment le Brésilien, laissant tomber la possibilité que Messi voir les couleurs du PSG le prochain cours. A vrai dire, les Français pourraient soutenir le contrat de l’Argentin s’ils le souhaitent, plus avant la sortie plus que possible de Mbappe en direction de Real Madrid.