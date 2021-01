Le dernier venu est arrivé hier et il s’agit de Sami el Anabi, un arrière gauche de 20 ans, né à Liège et de nationalités belge et marocaine, ce dernier pays avec lequel il est international U-20. Comme le rapporte le club, en plus de la position latérale, Anabi peut jouer au centre grâce à sa taille: 1,87 mètre.

Une nouvelle signature qui a fait une apparition à Suárez Puerta alors que le conseil continuait de défolier la marguerite et d’analyser quel entraîneur est celui qui succédera à Abraham, un entraîneur qui continuera à être lié au terrain de sport du club, après avoir presque exclu. Dani Borreguero, actuellement entraîneur de l’équipe de jeunes de Llanera. Les noms qui ont été envisagés depuis sont nombreux et le président d’Avilés, Diego Baeza, a reconnu hier que Luis Rueda et Julio Llanos en faisaient partie, bien qu’il ait averti qu ‘”il y a plus d’options” sur le marché. Même ainsi, il a avoué que les négociations étaient «arrêtées» et que jusqu’à aujourd’hui elles ne seraient pas reprises: «Demain (pour aujourd’hui) nous activerons tout», a conclu le président du club.

L’impulsion qu’Avilés a prise avec le changement de propriétaire entraîne une demande énorme et la plus urgente est la promotion en Second B, une étape que l’entité veut franchir immédiatement. Pour cette raison, le club a voulu faire un changement de pièces avec lequel il espère assurer des résultats qui à ce jour n’étaient pas attendus.

Le processus a commencé à la mi-décembre et le premier à partir, dans ce cas en raison de désaccords avec l’entraîneur de l’époque, était Borja Granda le 11 décembre. La prochaine étape, le 22 décembre, a été de recruter un joueur flashy ayant de l’expérience en première division, comme l’ailier congolais Cedrick Mabwati, 28 ans. C’était le début d’un carrousel qui ne s’est pas encore arrêté.

Six jours après avoir signé Cedrick, Avilés a recruté l’attaquant de 19 ans Samu Pérez. C’était juste un apéritif. Dès le début de l’année, le club a commencé à faire un trou dans l’effectif: le 4 janvier, Andrés Cabranes a été libéré et envoyé en prêt à Praviano a_Jaden; deux jours plus tard, il a mis fin à Mathe et Shadi; et le dernier à prendre la porte de sortie était Liñares, le 12 janvier.

Une fois l’espace libéré dans le personnel, les incorporations ont commencé. Vendredi dernier est venu le pivot défensif canarien Alagy Oliveira, 22 ans, de La Roda, une équipe de troisième division d’Albacete; mercredi, ils étaient le meneur de jeu belge Luca Napoleone, 27 ans, et l’attaquant guinéen Moussa Cámara, 25 ans. Le dernier à rejoindre, hier, était le défenseur Sami el Anabi.

Ces quatre dernières signatures pourraient débuter dimanche, à 12 heures, à Suárez Puerta, contre Mosconia. Reste à savoir quel entraîneur siégera sur le banc pour un match qui, malgré les changements que le club subit ces derniers jours, est la clé des aspirations d’Avilés à continuer de se battre pour la promotion après la première phase de Tercera.