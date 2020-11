Une image du match. .

Le Barça a retrouvé la régularité au total du match après deux rencontres de montagnes russes contre l’UCAM Murcia et Baskonia et battu un Iberostar Tenerife 81-74 qui est arrivé au Palau Blaugrana comme deuxième classé dans la Ligue Endesa et invaincu.

La belle performance de Shermadini (25 PIR, 19 points et 6 rebonds) n’a pas suffi à contrer un Barça plus choral qui mettait en vedette le trio formé par Abrines (16 points), Calathes (14 points) et Mirotic (13 points). ).

L’Iberostar Tenerife, plus reposé en raison de la suspension de son derby vendredi contre Herbalife Gran Canaria, a mené les premières étapes du match jusqu’à atteindre un revenu maximum de sept points, 8-15 (min.4), grâce à l’inspiration en attaque de Shermadini et Doornekamp.

Pendant ce temps, le Barça a raté ses tentatives depuis la ligne des trois et n’a pas pu arrêter les deux leaders de Tenerife, qui ont prolongé l’avance à 12-20 (min.20). Mais les hommes de Sarunas Jasikevicius ont réagi à la dernière minute du premier quart avec une course de 7-0 dans laquelle Calathes a obtenu le premier triple du Barça lors de la cinquième tentative de son équipe pour terminer la période avec 19-20.

Cette patte était un signe avant-coureur de ce qui allait se passer au deuxième trimestre. Les Catalans ont réussi à prendre l’avantage pour la première fois dans le match avec 23-22 (min.12) et Oriola et Mirotic ont pris les rênes pour prolonger l’avantage jusqu’à 36-28 (min.17) et, plus tard, jusqu’au 40-30 (min. 20), avant que la pause ne soit atteinte avec un 41-32.

Iberostar Tenerife a accusé Shermadini de trois fautes personnelles au deuxième quart mais, malgré cela, le centre géorgien a terminé les 20 premières minutes avec 12 points, 5 rebonds et un PIR de 16.

Contrairement à vendredi contre Baskonia en Euroligue, cette fois-ci, le Barça n’a pas subi de crise brutale en seconde période, qui a commencé avec son avantage maximum avec 44-32 (min. 21). Dans les minutes suivantes, le match s’est déplacé dans la barrière de 10 points de différence, jusqu’à ce qu’un lancement de deux par Higgins établisse le 56-43 (min. 26). Mais le troisième quart s’est terminé avec le retour à 10 avantage: 62-52.

Une course de 0-6 au début de la dernière période a réussi à rouvrir le match (62-58, min. 32). La disqualification de Txus Vidorreta a donné au Barça l’occasion de se débarrasser de la pression et de mettre un 66-58 (min. 33) qu’une course de 5-0 qui a abouti à un triple de Mirotic a porté à 71- 61 (min. 35).

Iberostar Tenerife a rapidement contré la différence avec un partiel 0-5 qui a placé le score à 71-66 (min.37), mais cela a ensuite été dynamité avec un partiel 6-0 par le Barça qui a fait exploser le match avec 77 -66 (min. 37) et a mené les Catalans à la victoire, qui serait confirmée avec la finale 81-74.

Fiche technique

81 – Barça (19 + 22 + 21 + 19): Hanga (-), Higgins (6), Abrines (16), Smits (4), Davies (4) -five partants-, Mirotic (13), Martínez (- ), Kuric (10), Bolmaro (4), Heurtel (2), Oriola (8) et Calathes (14).

74 – Iberostar Tenerife (20 + 12 + 20 + 22): Doornekamp (6), Fitipaldo (11), Shermadini 19), Salin (6), Cavanaugh (11) -partant cinq-, Huertas (5), Sulejmanovic (2 ), Guerra (9), Butterfield (3), Rodríguez (2).

Arbitres: Vicente Martínez, Rafael Serrano et Miguel Ángel Pérez. Ils ont éliminé les Calathes locaux (min. 39) pour des fautes personnelles et disqualifié l’entraîneur visiteur Txus Vidorreta (min. 32) pour une double technique.

Incidents: Match correspondant à la neuvième journée de la Ligue Endesa joué sans public en raison des restrictions de coronavirus au Palau Blaugrana de Barcelone.