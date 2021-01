Dante J McNulty, bodybuilder britannique de 40 ans, est sur toutes les lèvres au Royaume-Uni et dans le reste du monde pour le très grave accident dont il a été victime et dont il a été sauvé presque par miracle. En fait, il reconnaît qu’il est toujours en vie grâce à son assistant virtuel, l’un des fameux appareils Alexa d’Amazon, que quand il a failli mourir en écrasant les poids, ses jambes l’ont aidé à appeler à l’aide à temps après que ses veines ont explosé.

McNulty raconte comment cette nuit il est allé promener son chien comme toujours près de chez lui, dans le Cambridgeshire (Angleterre). Il quitta sa chambre et descendit l’escalier en colimaçon jusqu’à la porte, mais trébucha et descendit les marches dans les escaliers. La chute brutale l’a laissé inconscient au sol, les jambes pliées. Il a été comme ça pendant six heures, sans savoir, donc la pression de son 105 kilos de poids ont fait exploser les veines de ses jambes, empêchant le sang de passer à travers et provoquant un syndrome des loges aigu, une maladie potentiellement mortelle.

Heureusement pour lui, il s’est réveillé juste à temps et a même évité la mort. De toute évidence, il ne pouvait pas bouger, c’est donc l’appareil virtuel Alexa qui l’a aidé à appeler à l’aide: «Je me suis senti paralysé. J’ai crié à mon Amazon Echo, qui est lié à mon téléphone, pour appeler l’un de mes amis. Dieu merci, mon wifi fonctionnait.

«Ils voulaient que je signe un avertissement disant qu’ils avaient ma permission d’amputer mes jambes si nécessaire», se souvient ce bodybuilder de 40 ans: «Il a enlevé le muscle de l’os et l’a laissé pendre là pour s’assurer que toute la pression puisse se détacher. et le flux sanguin pourrait reprendre. N’oubliez pas votre assistant virtuel McNulty: «Mon Amazon Echo m’a sauvé la vie, Je dois cependant donner du crédit à mon ami et aux chirurgiens. Il faut ajouter que Dante a passé plus d’un mois à l’hôpital, preuve de la gravité de son accident.