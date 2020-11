Une équipe espagnole pleine de joueurs inhabituels a pris la tête aux Pays-Bas, grâce au premier but de Sergio Canales avec l’équipe senior, mais une distraction de la défense a conduit le Néerlandais Donny van de Beek à égaliser en début de seconde période. Une image de hauts et de bas qui révèle que la deuxième unité de Luis Enrique offre des choses intéressantes mais a encore des kilomètres à tester pour que tout rentre comme il se doit.

L’équipe sélectionnée a profité du match amical d’Amsterdam pour tester et déployer un onze plein de nouveautés et le test du double neuf avec Gerard Moreno et Álvaro Morata. Le joueur de la Juventus a débordé de la confiance dont il a fait preuve dans l’équipe italienne et a été l’un des meilleurs aux côtés de Marcos Asensio, qui a débordé sur l’aile gauche.

Rodri et Sergio Canales ont été les seuls à avoir fait la une du dernier match contre l’Ukraine. Hector Bellerín, Íñigo Martínez, Koke, Marco Asensio et Morata sont revenus jouer avec l’équipe nationale, après plusieurs mois sans le faire. En seconde période, l’Atlético Marcos Llorente a fait ses débuts chez les seniors.

Le gardien Unai Simón a également fait ses débuts, joué les 90 minutes et laissé des sentiments mitigés. Il a pris trop de risques en première mi-temps, lorsque l’Espagne a commencé le match par derrière et que Luuk de Jong était sur le point de lui donner une aversion. En seconde période, il a empêché les Pays-Bas de prendre les devants en stoppant deux tirs de Memphis Depay, le premier arrêt spectaculaire.

Après une première moitié d’alternance, l’Espagne a pris du recul dans la seconde et a signé le match nul.

Le Titanic a eu une courte présence dans la Copa del Rey quand ils sont tombés dans la phase précédente contre Anaitasuna par 0-2. Les locaux ont pu prendre de l’avance sur le tableau d’affichage en première mi-temps, mais Jairo Santos a raté l’occasion. Dans le second, Anaitasuna a marqué un penalty et condamné à la fin.

Navarro a finalement pu retourner dans leur peloton et l’a fait avec une victoire qui sert à redonner du moral à une équipe qui a connu un début de saison difficile, avec un cas positif pour le covid-19 qui les a obligés à reporter ce match.

Le match a été décidé rapidement grâce au penalty de Miguel, qui était aussi le joueur à qui il avait été fait. Cet objectif à trois minutes était le prix pour un meilleur départ pour l’équipe locale, toujours à la recherche de l’arrière de la défense rivale. Navarro a eu trois occasions nettes, l’une d’elles, en première période, dans un tir spectaculaire de Cristian qui a rebondi au-dessus de la ligne de but. Les deux meilleures chances pour Praviano ont été résolues en toute sécurité par le but local en deux bonnes interventions.