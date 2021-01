Le chef de la Ligue vise à geler le classement jusqu’au dernier jour. Cette manœuvre leur donnerait le titre et ils connaissent la formule pour le garder. Il Athlète de Madrid Il a la défense du champion pour aller de l’avant et une retraite de marque maison, dans laquelle chacun des soldats contribue et sépare le rival d’une cravate hypothétique. Ce n’est qu’ainsi qu’Atleti peut se proclamer vainqueur et Séville, l’un des écueils les plus difficiles du championnat, il l’a vécu dans sa propre chair au Metropolitano.

Les colchoneros n’ont pas dominé la possession et ont vécu dans leur région pendant 80% du match. Mais il n’y a aucun domaine dans lequel Cholo Simeone soyez plus à l’aise en voyant vos pupilles, qui forment un mur pour le moment infranchissable pour un Séville méritoire, mais qui s’est effondré comme un sucre chaque fois qu’il faisait face à l’objectif de Oblak. Résultat, victoire du leader, ce qui l’est encore plus après son dernier travail dans la nuit glaciale de la capitale.

Athlète de Madrid et Séville Ils ont sauté sur l’herbe au milieu d’une tempête historique et la grande nouvelle a été, précisément, l’état remarquable du terrain. Les opérateurs de l’équipe rojiblanco ont travaillé au coup par coup pour que cela se produise et un bon football, contrairement à d’autres domaines du week-end, avait de réelles possibilités d’être déployé dans la métropole.

En cours de route, et avant le début de la réunion, Simeone avait déjà pris des décisions marquantes, mais aussi récurrentes. Joao Félix, et elle cesse d’être une nouveauté, elle a été laissée en dehors d’un onze qui commence à avoir de plus en plus de fixe, parmi lesquels n’est pas l’artiste portugais, qui a besoin de plus de sang et d’intensité pour convaincre à nouveau Cholo qu’il doit être indiscutable. Ci-dessus, remplaçant le ‘7’, était le ’10’, Ange Correa, accompagnant le matador Suárez face à l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue.

Le triangle défensif formé par Koundé, Diego Carlos et Fernando C’est l’un des principaux arguments de Séville, sinon le plus gros, et l’Atlético devrait ouvrir sa serrure sans, a priori, le joueur le plus talentueux de son effectif. Après quelques minutes avec un doute, causé par la conduite de Ocampos et À Neysri, L’Atlético lâchait modérément ses cheveux, et avec le coup de poing du champion de son côté, Correa allait se retourner pour porter le premier coup à la lumière.

Koundé secoue le mur

Le 1-0 était déjà à l’aise sur le tableau de bord et cela signifie le résultat favori d’un Atlético qui s’est replié avec 10 hommes, ne laissant que Luis Suarez dans une première ligne, donc, inefficace. Correa est descendu sur la droite presque pour former un double côté avec Trippier et ainsi, avec l’équipe poussée par sa propre volonté vers sa zone, le confort a augmenté de pair avec les options de contre-attaque, puisque Atleti a toujours fini par imposer l’offensive positionnelle de Séville. Lopetegui.

La bataille contre le froid a également été postulée à partir de l’échiquier dans lequel Simeone et Lopetegui ils ont déplacé leurs pièces. Cholo a défendu avec six et Julen allait répondre en libérant son joueur le plus décisif. Jules Kooundé il dépasse toutes les attentes et la descente de Fernando à la position centrale a favorisé une ligne de trois qui, à son tour, produirait deux occasions importantes des bottes du défenseur français.

Une conduite de Kooundé devait devenir une aide à En Neysri pour notifier un Oblak, comme toujours, parfaitement placé. Quelques minutes plus tard, un autre internement de Jules s’est terminé dans la zone avec une passe de mort qu’il n’a pas pu trouver d’attaquant. Lopetegui avait déjà inversé le jeu, mais pour vaincre Atleti dans la tranchée, quelque chose de plus est nécessaire.

Dans Neysri pardonne; Saul non

Les minutes se sont écoulées sans interruption et le leader a gelé un rival notable jusqu’à ce qu’il atteigne la zone rivale, où l’inspiration brillait par son absence devant le tonnerre d’une équipe qui connaît par cœur les échappatoires pour gagner de l’enfermement, bien qu’elle puisse doit, être extrême.

Un compteur pourrait mettre fin au match et malgré le fait que tout l’Atlético était à mètres et mètres du but de Liaison, cela allait arriver. Saúl, l’un des éléments apparemment inactif par le Cholo, il allait profiter de la conduite de celui qui prenait sa position, le robuste et efficace Marcos Llorente, avec un tir croisé, mordu mais sans appel, a mis un 2-0 presque final avec seulement un quart d’heure à jouer.

L’Atlético est fait de glace, mais même les meilleurs ont des fissures dans les leurs. Celui des matelas a été ouvert avec l’absence momentanée de Giménez – momentanément assommé d’un coup violent à la tête – mais À Neysri, avec absolument tout en faveur, il a raté l’occasion de combler l’écart. Le Marocain a réussi un triplé il y a à peine trois jours, mais la poudre à canon s’est mouillée contre la meilleure défense d’Europe, qui a de nouveau gagné avec les yeux rivés sur le titre de champion. Match par match. Repliez pour plier. Victoire à la victoire.