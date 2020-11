Ce n’est pas une nouveauté à ce stade que dans le monde du sport, il y ait eu plusieurs cas de professionnels qui ont décidé de mettre de côté leur carrière d’athlètes pour passer à “ Onlyfans ”, où ils gagnent des sommes importantes en vendant leur propre contenu sexuel, c’est-à-dire photos et vidéos, sans aucune sorte de censure. Contrairement à Instagram, ce réseau social vous permet de publier du contenu pour adultes et de le facturer, d’où son succès.

Deux des athlètes qui balayent ‘Onlyfans’ sont le pilote Renee Gracie et la surfeuse Ellie-Jean Coffey, qui a mis le feu aux réseaux puisqu’ils ont décidé de gagner leur vie en publiant des photographies et des vidéos de cette nature. Gracie était pilote de supercars V8 jusqu’à ce qu’il décide de mettre fin à sa carrière d’athlète professionnel pour se consacrer à l’édition contenu sexuel. De son côté, Ellie-Jean continue de se consacrer au surf, mais elle le combine avec ‘Onlyfans’, où elle a du succès depuis des mois.

Les deux sont australiens et dans les dernières heures, ils sont nouveaux pour avoir ensemble pour une séance photo dans laquelle des étincelles ont sauté. Renee Gracie et Ellie-Jean Coffey semblent s’embrasser et dans des positions provocantes et suggestives, des images qui ont révolutionné et mis le feu aux réseaux sociaux.

C’est la meilleure chose qu’il ait jamais faite de ma vie. Cette décision m’a mis dans une situation financière dont je n’aurais jamais pu rêver et j’en profite », a-t-il expliqué. Renée Gracie il y a quelque temps à propos de sa nouvelle facette dans ‘Onlyfans’. Mais elle ne publie pas seulement du contenu sur ce réseau social, car sur Instagram, elle compte près de 700000 abonnés qui hallucinent également avec elle. Tel est le cas de Coffey, qui compte un million de “ followers ” et qui compte tenu de son succès a “ capturé ” sa sœur Holly-Daze pour publier également des photos et des vidéos pour adultes.