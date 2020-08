Après que le personnel de The Ringer ait initialement voté sur leurs films pour adolescents préférés, il y avait quatre grands favoris: Day Off de Ferris Bueller, Scream, Superbad et Mean Girls. Et bien, il semble que la petite taille de l’échantillon soit le signe d’un consensus plus large. À l’approche du dernier jour du Teen Movie Bracket, ces quatre films – tous 1-seeds – sont ceux qui restent debout.

Contrairement à certains autres supports de The Ringer, ces favoris étaient au-dessus des autres en termes de soutien – non seulement ils sont tous sortis des régions, mais ils l’ont fait sans être sérieusement menacés. (À titre de comparaison, les quatre derniers de nos supports Meilleur personnage de télévision et Meilleur personnage de télé-réalité ne comportaient qu’une seule tête de série combinée.) Le jour de congé de Ferris Bueller a remporté des affrontements avec une majorité de 77%, 89% et 79% avant de vaincre The Breakfast Club 64-36 pour cent; Superbad a traversé sa région avec une moyenne stupéfiante de 81% des voix; Mean Girls a raté Ghost World, Juno et Bring It On avant de vaincre le légendaire Clueless, 61-39. (Clueless était probablement au moins partiellement victime d’un biais de récence.) Seul Scream a fait face à un peu d’adversité dans l’Elite Huit, battant finalement Harry Potter et la Coupe de feu avec 57% des voix. Mais après que Goblet of Fire ait joué le spoiler pour plusieurs classiques de l’adolescence – Election, Rushmore, Heathers – que Scream l’a vaincu (et sa légion Binge Mode) par n’importe quelle marge est impressionnant. Il semble juste que ce soient les quatre films restants, même si cela se fait au détriment de Clueless et Dazed and Confused également méritants.

Il y a aussi un joli petit arc exposé avec ces finalistes. Vous avez les années 80, représentant John Hughes à Ferris Bueller; puis vous avez Scream, le film qui a lancé le boom des films pour adolescents de la fin des années 90; et puis vous avez deux films qui doivent beaucoup à ces films et qui sont également construits à partir d’eux. Superbad tire de la bromance Ferris-Cameron tout en réagissant à la réalité accrue de Scream avec une marque d’hyperréalisme, tandis que Mean Girls se donne beaucoup de mal pour attirer l’attention sur les tropes du genre établi par ces ancêtres. L’histoire du genre adolescent peut être racontée par ces quatre films. C’est merveilleux. La démocratie fonctionne?

Je suppose qu’il est encore temps pour nous tous de réfuter cela. Le vote sur le Final Four est maintenant ouvert:

Rappel: les choses sont un peu différentes pour ces deux derniers tours. Le vote pour le Final Four se déroulera à partir de maintenant jusqu’à 15 heures. ET. Le vote sur la finale ouvrira ensuite à 16 heures. et courez jusqu’à minuit. Pour les deux tours, vous pouvez voter ici sur le site Web, sur Twitter et sur Instagram.

Les Matchups

Sondage

Quel film pour adolescents devrait avancer?

0%

(1) «Ferris Bueller’s Day Off»

(0 votes)

100%

(1) «Cri»

(1 vote)

1 vote au total

Votez maintenant

Sondage

Quel film pour adolescents devrait avancer?

0%

(1) «Superbad»

(0 votes)

0%

(1) «Mean Girls»

(0 votes)

0 votes au total

Votez maintenant