Les Houston Rockets avaient une avance de 5 points dans la dernière minute du troisième match de samedi et étaient à quelques secondes d’un avantage écrasant de 3-0 lors de leur série éliminatoire de premier tour contre le Thunder d’Oklahoma City.

Moins de 48 heures plus tard, la série du meilleur des sept est désormais à égalité, 2-2, après une victoire de 117-114 (score de la boîte) par le Thunder lundi après-midi. Le cinquième match aura lieu mercredi soir, avec un tip-off à 17h30. Central.

Après avoir commencé la seconde mi-temps 8 pour 8 sur 3 points, les Rockets menaient par 15 à mi-chemin du troisième quart. Ils ont retrouvé un avantage de 13 points avec un corner de P.J. Tucker à 3 points avec 2:54 à jouer dans la période.

À partir de ce moment-là – jusqu’à une paire de 3 points sans signification dans les 20 dernières secondes, après que le match ait été effectivement décidé – les Rockets n’ont marqué que 15 points en plus de 14 minutes de jeu alors que le match 4 se terminait. Ce fut une sécheresse époustouflante pour une équipe qui totalisait en moyenne 117,6 points par match cette saison, se classant deuxième de toute la NBA.

« Nous nous sommes éloignés de ce que nous faisons des deux côtés du ballon », a déclaré James Harden, qui est devenu le premier joueur de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA à perdre tout en ayant plus de 30 points, plus de 15 passes et plus de 5 rebonds. (Harden a terminé avec 32, 15 et huit, respectivement, et il a également réussi quatre interceptions.)

« The Beard » a poursuivi son analyse d’après-match:

Nous ne marquons pas le basket-ball, puis nous ne revenons pas défensivement. Évidemment, les équipes vont faire des courses, mais c’est ainsi qu’elles ont fait leur course. Nous n’avons pas obtenu les tirs que nous voulions offensivement et défensivement, nous ne respections pas nos principes. C’était donc un désastre des deux côtés.

Une fois le match terminé, Harden était tellement frustré qu’il a poussé un support de désinfectant pour les mains sur le chemin du vestiaire.

En excluant les 20 dernières secondes, qui étaient en grande partie cosmétiques après que Oklahoma City ait augmenté de cinq, les Rockets n’ont tiré que 2 sur 16 sur 3 points (12,5%) au quatrième trimestre. Harden a joué un sommet de 43 minutes et n’a siégé qu’une minute de la seconde mi-temps, ce qui peut avoir conduit à la fatigue.

Harden, cependant, ne l’a pas admis. «Nous nous sommes simplement détendus et ils ont gagné en confiance», a-t-il déclaré après le match. « Cest ce qui est arrivé. »

Mis à part les coups manqués, Harden et les Rockets étaient également inexplicablement négligents avec le ballon. Après avoir réalisé seulement sept revirements dans chacune de leurs victoires dans le premier et le deuxième match, ils ont en moyenne 15 par match pendant les défaites du troisième et du quatrième match. Harden a eu six revirements lors de la défaite de lundi après en avoir eu un seul lors de ses deux matchs précédents combinés.

De ces six chiffres d’affaires, le dernier de Harden a été le plus coûteux. Il est venu sur une passe de sortie mal avisée dans la dernière minute, avec Houston seulement un.

Le Thunder a été mené par 26 points de l’ancien garde des Rockets Chris Paul, qui avait une paire de seaux cruciaux dans les deux dernières minutes du match. À chaque fois, les Rockets étaient en avance d’un point. Dennis Schroder, qui a marqué 30 points sur le banc, a frappé ce qui s’est avéré être le tracé décisif d’une séquence d’isolement après le sixième renouvellement de Harden.

«Ils sont allés petit et ont essayé de mettre au 5 et ont vraiment essayé de nous disperser et d’attaquer un contre un», a déclaré Eric Gordon, qui a marqué 23 points. «Ils ont marqué beaucoup de paniers en un contre un. Nous allons faire des ajustements, mais ce jeu était vraiment une question de défense. «

Paul a clairement fait la différence contre son ancienne équipe, tandis que l’homme pour qui il a été échangé – Russell Westbrook – n’a toujours pas joué pour les Rockets dans la série en raison d’une souche de quad droit. L’entraîneur-chef Mike D’Antoni a déclaré que Westbrook «se rapprochait», ce que la vidéo des entraînements récents semble confirmer, mais l’équipe n’a pas encore donné de calendrier officiel pour la disponibilité des matchs de Westbrook.

Le match 5 entre les Rockets et le Thunder débute à 17h30. Central mercredi, avec une émission nationale sur TNT et une version régionale (avec les annonceurs de Houston) sur AT&T SportsNet Southwest.

« Nous ne pouvions tout simplement pas le faire cette fois », a conclu D’Antoni après le match 4. « Il y a des choses que nous allons ajuster, examiner et améliorer. Mais c’est une série de deux sur trois pour le moment. «

«Rien n’est perdu, rien n’est gagné et nous allons travailler.»