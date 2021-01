On ne parle de rien d’autre en Angleterre après des nouvelles qui ont fait sensation en Premier League. Et est-ce le West Ham United, puissant club anglais de la plus haute catégorie, a nommé le conseil d’administration de l’entité Eve Vorley, une actrice porno bien connue il y a des décennies pour ses rôles dans divers films pour adultes. Le club londonien a annoncé Emma Benton-Hugues comme directrice du conseil d’administration, qui a joué et réalisé plusieurs films pornos, une industrie dans laquelle elle est connue sous le nom de Eve Vorley.

Dans le monde du football, il n’est pas étrange de voir des célébrités et des célébrités occuper des postes importants. Certains investissent dans des clubs et en deviennent propriétaires, d’autres accèdent à des postes importants, à titre d’image … Pourtant, ce rendez-vous a surpris tout le monde au Royaume-Uni et dans le monde en raison de son imprévu, et on ne s’en souvient pas. un précédent d’un réalisateur et actrice de films pornographiques en haute position dans le conseil d’administration d’une entité de l’importance de West Ham.

Mais, comment cette actrice porno est-elle arrivée à ce poste dans le club anglais? Il s’avère qu’Emma, ​​connue dans l’industrie du cinéma pour adultes sous le nom de Eve Vorley, est l’épouse du coprésident de West Ham David Sullivan, avec qui elle a été vue et photographiée à de nombreuses reprises dans la loge du stade en regardant différents matchs de marteaux, où joue le jeune espagnol Pablo Fornals.

West Ham, dixième de Premier League, est confié à Emma Benton-Hugues, qui en tant que directrice du conseil d’administration sera importante dans la prise de décision. À 55 ans, cette femme née à Londres est pleinement entrée dans le monde du football après avoir été bien connue à la fin des années 90 et 2000 pour avoir joué dans plusieurs films pornos.

«Il avait une capacité incroyable à activer et désactiver son personnage. Devant une caméra, Emma partait et apparaissait Eve Vorley, une écolière coquine ou une secrétaire sexy. Je n’ai jamais su combien ils lui avaient payé. Qu’il suffise de dire qu’elle a quitté son appartement à Gravesend assez rapidement », a révélé son frère à son sujet il y a quelque temps.