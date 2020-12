Juan Roman Riquelme il a gagné être une idole de Bouche, entre autres, pour avoir obtenu trois Coupes Libertadores avec le maillot bleu et jaune. Justement, l’actuel 2ème vice-président du club a rappelé ces titres et mis en évidence Oscar Cordoue. “Un archer comme Oscar ne réapparaîtra plus”, a-t-il déclaré.

“J’ai eu la chance de jouer avec Palerme, qui a marqué un millier de buts, avoir un grand entraîneur qui nous a appris à concourir et à gagner … Et avoir un gardien comme Oscar qui n’apparaîtra plus. Nous nous connaissions tellement que nous avons regardé notre partenaire que nous savions jusqu’où il allait courir », a-t-il reconnu.

Riquelme a participé à une interview avec Goal dans une production pour EA Sports. “Il doit tout au ballon, je n’ai rien d’autre. C’est le plus beau jeu que j’aie jamais connu. Je rêvais d’être footballeur et je voulais acheter la maison de ma mère. Nous n’avions rien. C’était manger, dormir et jouer … Manger, dormir et jouer », dit-il.

«Je suis très reconnaissant à l’endroit où je suis né. J’ai eu la chance de continuer à jouer au ballon comme on m’a appris dans mon quartier. La plus grande chose qui puisse vous arriver est de faire ce que vous aimez, de bien faire pour vous et de voir tant de gens en profiter. “il a réfléchi romain.

Finalement, Riquelme Il a déclaré: “La Copa Libertadores est le tournoi le plus important auquel j’ai joué avec le maillot Boca. Il est difficile de gagner un tournoi local ou n’importe quel tournoi. Si vous êtes bon, vous devez gagner les Libertadores.”