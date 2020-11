Le sport asturien souffre et demande à la Principauté d’être sensible à une activité qui, disent-ils, «est la santé» et «est celle qui a produit l’un des plus faibles pourcentages d’infections». Ils veulent autoriser «la réouverture des installations dans les activités qui se sont avérées sûres».

Les 39 entités qui signent cette lettre adressée au Président de la Principauté et aux Directions Générales de la Santé Publique et des Sports regrettent de leur avoir déjà adressé le 24 avril une “proposition de redressement des clubs sportifs” sans réponse: “Nous demandons à participer à une prendre des décisions liées à notre domaine, que ce qui est indiqué dans notre lettre d’avril est valorisé et pris en compte, qu’il est permis de reprendre l’activité physique le plus tôt possible dans les clubs sportifs avec les limites logiques imposées par la situation et que le Gouvernement de la Principauté mène ce mouvement ».

Les 39 entités, représentant 87 388 membres et 9 100 athlètes fédérés, sont: «Association asturienne des athlètes vétérans, Oviedo Base Handball, Bandog Figth Club, Belenos Rugby, Atlético Ciudad de Lugones, Asturian Center of Oviedo, Pumarín Basketball, Basic Multisportes San Juan Bautista Chess, La Fresneda Country Club, Karate Magadan, Reina Adosinda Tennis and Paddle Club, Manuel Llaneza de Mieres Club, Oviepol Club, Prieto Gym, Los Rapidos Jaire Aventura, Mar Oceana, Oviedo City Swimming, Santa Olaya Swimming , Ovetus Skating, Skate Gijón Solimar, Piraguas La Llongar, San Lorenzo de Lucha, Volleyball Cangas de Onís, Gijón Basket, Gijón Rugby, Lateral Sport, Náutico Ensidesa, Neptuno, Ninpoastur Dojo, Oviedo Kayak, Oviedo Rugby, Peña Bolística, Peña Bolística, Real Club Astur de Regatas, Real Club de Tenis de Avilés, Real Club de Tenis de Gijón, Real Club Náutico de Salinas, Real Grupo de Cultura Covadonga et Sociedad Deportiva Gauzón.