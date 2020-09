Donc, vous êtes un nouvel entraîneur-chef qui a passé quelques semaines avec votre équipe à des résultats mitigés. Certains jours, les choses semblent bien se passer. Certains jours, vous avez juste l’impression de ne pas vous connecter à tous les joueurs dont vous avez hérité. C’est beaucoup plus difficile que cela ne le paraissait sur Zoom tout au long des premiers mois du printemps, lorsque quelqu’un de l’informatique pouvait jeter l’arrière-plan de Tiger King sur votre écran pour un rire facile pour briser la tension.

N’ayez crainte, cependant. Nous sommes là pour fournir un service essentiel. Tout comme notre guide best-seller sur la façon dont les nouveaux entraîneurs en chef peuvent éviter une sortie prématurée en blâmant systématiquement tout le monde autour d’eux, nous avons également une réponse pour rediriger l’attention d’un nouveau club. Nous l’appelons notre guide de changement de culture premium et pour moins de la moitié d’un abonnement à Pro Football Focus (que vous devriez également commencer à regarder), vous pouvez garder votre équipe et les médias embêtants hors de votre main pendant toute la saison.

Danielle Parhizkaran / NorthJersey.com via Imagn Content Services, LLC; Document Photo-USA TODAY Sports

1. Libérez immédiatement votre joueur le plus intéressant.

Y a-t-il un joueur sur votre liste qui a une opinion sur le monde en général en dehors du football? Est-il populaire auprès de la base de fans? Vous savez ce qu’il faut faire. Ces «penseurs» ne feront qu’entraver votre plan directeur, qui est un feu de vagues platitudes que vous lancerez sur les joueurs dès le premier jour – «Nous voulons être une équipe physique solide qui contrôle la ligne de mêlée et gagne des matchs de football »- sans aucune instruction directe sur la façon d’atteindre lesdits objectifs. Le problème avec les gars qui posent des questions, c’est qu’ils pourraient finir par motiver d’autres joueurs à poser des questions, des choses qui ne sont pas pertinentes pour progresser comme: «Pourquoi faisons-nous cela?» Ou: “Ne nous avez-vous pas dit que ce mot signifiait autre chose hier?” Ou: “Il semble que beaucoup de gars sont très confus, pourriez-vous l’expliquer d’une manière différente?” Des choses comme celles-ci font obstacle à nos véritables objectifs: avoir l’air en sueur et fatigué devant les médias afin qu’ils écrivent des histoires sur notre transpiration et notre fatigue. C’est pourquoi vous avez travaillé dur toutes ces années. En sueur et fatiguée.

2. Démontez les tables de ping-pong et la signalisation existantes. Si la table de ping-pong a déjà été démontée, commandez-en une nouvelle.

N’oubliez pas que vous êtes le beau-père. Si la situation appelle George Patton, enfilez un casque vert et commencez à faire des pompes. Si la situation appelle Neil du Père Noël, enfilez un pull amusant et commencez à énumérer tous les livres de Malcolm Gladwell que vous avez lus. Les entraîneurs en chef de la NFL ont maintenu les entreprises de meubles en mouvement et d’impression en plein essor même dans les moments les plus difficiles. Les équipes n’épargneront aucune dépense (relative) lorsqu’il s’agit de réaliser la vision folle de l’entraîneur de ce à quoi un vestiaire devrait ressembler, même si cela signifie remplacer un panneau d’affichage de 30 pieds sur 25 pieds qui indique Alignement, Affectation, Technique avec une nouvelle qui dit les fondamentaux. Signifient-ils la même chose? Oui! Pourriez-vous survivre une minute de plus avec l’ancien suspendu dans le couloir près de la salle de bain de l’entrée principale? Aucune chance.

Gagner cette bataille d’agression passive contre le régime précédent est primordial pour votre campagne de succès. Vous devez prouver que vous l’avez fait à votre manière, ce qui, par conséquent, ressemble beaucoup à la manière du gars précédent, mais il vous suffit de lui donner un son un peu différent.

3. Revenez complètement à votre passé et commencez à agir comme les mentors sauvages et désuets de votre enfance.

Pensez au professeur de gym de The Wonder Years. Embrassez-vous comme l’un de ces entraîneurs sportifs insensés et pré-scientifiques qui sont sceptiques à propos de tout, des étirements aux protéines végétales. Commencez à faire des tours après l’entraînement, remontez votre short et commandez de grands verres de lait entier devant les autres joueurs. Forcez vos hommes à grimper sur une grosse corde au milieu de la pièce. Tout cela a fonctionné pour vous, non? Cela a fait de vous le coach à succès que vous êtes, ce qui signifie que six douzaines de milléniaux d’horizons divers sont sûrs de faire la queue.

4. Signez un vétéran gériatrique avec qui vous avez déjà partagé un bagel lors d’un arrêt d’un an avec une équipe précédente pour légitimer l’opération.

Vous vous souvenez de ce bout serré de 38 ans que vous avez coaché ​​au niveau du poste il y a cinq ans? C’est le gars dont nous avons besoin en ce moment. Est-il rapide? Non. Peut-il attraper? Plus vraiment, non. Contribuera-t-il sur des équipes spéciales? Absolument pas. Coûte-t-il bien au-dessus du minimum des vétérans? Tu paries. C’est la clé de tout. Amenez le gars que tout le monde sait que vous payez juste pour dire à tout le monde dans le vestiaire que vous avez une idée de ce que vous faites. Il n’y a aucun moyen pour les autres joueurs de voir à travers cela. C’est un plan infaillible.

5. Aliénez un joueur de haut niveau que vous ne pouvez pas couper et tenez-le comme exemple.

Les étoiles compliquent les choses. Bien sûr, ce sont de «bons» joueurs qui «font fonctionner l’attaque», mais ils gênent le crédit que vous obtiendrez éventuellement pour les victoires et les pertes. Cela ne peut pas arriver! Ce récepteur éternel de 1000 verges de large qui a besoin d’une prolongation de contrat? Faites glisser vos pieds là-dessus. Votre quart-arrière étoile ascendante qui a fait une percée la saison dernière? Mettez le feu à ses entraîneurs de position et installez un tout nouveau système. Le demi de coin, qui est si talentueux que tout le schéma défensif repose sur ses épaules? Rejetez ses réalisations publiquement et commencez à compléter le coin nickel avec un pourcentage d’achèvement QB opposé de 85%. Rappelez-vous, Bill Belichick a crié à Tom Brady pendant 20 ans et ils avaient une relation complètement saine. Complètement sain! Pas de rage ou de colère réprimée là-bas. Il est important que les mauvais joueurs de votre équipe vous voient crier après le meilleur joueur, car cela leur montre que lorsqu’ils suivent tous vos plans et deviennent un grand joueur, ils peuvent aussi se faire crier devant les scrubs! Ah, le luxe.

Donc, cela devrait vous aider à démarrer. N’oubliez pas que lorsque vous devenez entraîneur-chef, il est extrêmement important de constamment louer l’Amérique, ses idéaux démocratiques et l’armée tout en dirigeant votre équipe comme les régimes dictatoriaux contre lesquels ils se sont battus pendant des centaines d’années. Et, quand tout va inévitablement vers le sud, rappelez-vous, vous avez encore beaucoup d’options.