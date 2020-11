Le monde du football a été rempli d’expressions d’affection et de minutes de silence à travers le monde pour Diego Armando Maradona, est décédé mercredi dernier à l’âge de 60 ans. Cependant, un footballeur de Viajes Interrías FF n’a pas respecté la minute de silence pour El Pelusa lors du match amical contre le Deportivo de La Coruña à la Ciudad Deportiva de Abegondo: elle s’est assise avec son dos.

Il s’appelle Paula Dapena, Footballeur de 24 ans de Viajes Interrías. Après le match contre le Deportivo, la joueuse a expliqué les raisons qui l’ont amenée à ne pas partager la minute de silence pour la mort de Diego Armando Maradona: «Mes coéquipiers m’ont regardé et ont ri, car ils savaient que je n’allais pas la garder. Il y a quelques jours, lors de la Journée pour l’élimination de la violence de genre, ces gestes n’ont pas été faits et, si les victimes n’ont pas observé une minute de silence, je ne suis pas disposé à le faire pour un agresseur», A-t-il déclaré dans le journal Pontevedra Viva.

⚽️ FOOTBALL | @ DapenaPau_3, à Pontevedresa qui a refusé de donner une minute de silence pour #Maradona #feminism https://t.co/0CKS1bfaVI pic.twitter.com/fIE1E0Nd7O – PontevedraViva.com (@PontevedraViva) 29 novembre 2020

«J’ai dit que je refusais de garder cette minute de silence pour un violeur, un pédophile et un agresseur et que je devais m’asseoir par terre et tourner le dos», A-t-il poursuivi en expliquant. “Pour être un joueur, vous devez d’abord être une personne et avoir des valeurs au-delà des compétences”, a déclaré Paula, qui a reconnu à quel point le joueur récemment décédé était un grand joueur: “Nous savons que ce sont des qualités et des dons de football spectaculaires”, a-t-il déclaré.

Cette photo de Paula assise sur le dos, seule, représente beaucoup d’entre nous qui honorent les droits des femmes. Mais comme il le dit très bien dans les déclarations, il ne peut pas participer à ce qui heurte le féminisme. Espérons que son exemple arrive et que davantage de femmes se tiennent devant le machisme pic.twitter.com/D5u8P33vHR – Laura Redondo (@LauraRdondo) 29 novembre 2020

Partout dans le monde, une minute de silence a été observée pour la mort de Diego Armando Maradona, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Cependant, beaucoup mettent de côté leur admiration pour le joueur pour critiquer son côté le plus sombre: la violence de genre, la toxicomanie… Un exemple de ceci est Paula Dapena, louée et critiquée à parts égales après son geste.