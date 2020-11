Le Real Madrid célèbre une victoire. ACB

Le Real Madrid a réussi ce vendredi à équilibrer son bilan de victoires et de défaites en Euroligue par une victoire acharnée sur le terrain de étoile rouge (67-73) après un duel dans lequel il est passé de moins en plus et où il a retrouvé ses meilleurs sentiments au troisième quart-temps.

le équipe blanche en attaque et ses concessions en défense ont permis au Serbe de s’échapper à la première occasion. Kuzmic près de la jante et Jordan Loyd du périmètre ont frappé une équipe visiteuse au début, dans laquelle Walter Tavares a dû se rendre sur le banc plus tôt que prévu après avoir commis deux fautes en un peu plus d’une minute et demie.

Les triples étaient l’arme de lancer idéale d’une équipe locale qui a ajouté toutes ses attaques et qui en six minutes avait treize contre un adversaire qui avait du mal à entrer dans le jeu (21-8, min 6.30). Le départ de Jaycee Carroll a stimulé les Blancs et une course de 11-0, culminant avec son triple et le deuxième de Trey Thompkins, a remis les eaux à son cours et contraint Sasa Obradovic à demander un temps mort.

Le premier acte s’est clôturé par 26-21 en faveur des Balkans après un triplé de Walden et lors de la reprise, Loyd a continué à faire mal de toutes les positions. Alors que les hommes de Laso continuaient à jouer de manière trébuchante, sans régularité dans le jeu et avec de nombreux problèmes d’attaque, ils ont arrêté le jeu alors qu’ils étaient à nouveau dix à terre (37-27, min 16).

C’était bien pour l’équipe espagnole de reprendre son souffle, Il est retourné sur la piste conscient qu’il ne pouvait pas laisser le Red Star s’échapper avant la pause.ou. Sa patience, et un mauvais moment du rival, lui ont permis de se mettre plusieurs fois à quatre. Compte tenu de ce qui a été vu dans certaines sections des vingt premières minutes, le désavantage de six à l’entracte pourrait être considéré comme bon.

Quoi qu’il en soit qui a été discuté dans le vestiaire de Madrid, la réalité est que cela a fonctionné car cela s’est accompagné d’un nécessaire changement de visage et d’un départ 7-0 qui les a mis en tête pour la première fois de l’après-midi.

Ainsi commença un «nouveau» parti que les Blancs affrontèrent avec une force renouvelée. Les cinq points de Randolph, trois d’entre eux du périmètre, et un autre triple de Llull a transformé l’égalité à 46 en un confortable 46-54 (min.26.30). Enfin l’avantage pour affronter le quart décisif est resté à six.

La tranquillité s’est transformée en tension lorsque les hommes de Belgrade ont été immédiatement à deux. Et bien que Rudy ait légèrement éteint les alarmes avec un triple mélange d’agonie et de fantaisie, la production de l’animateur n’a pas cessé jusqu’à ce qu’il ait réussi à prendre de l’avance (65-64, min.36).

Les moments d’avoir la tête froide et une main chaude ont ainsi fait leur apparition. Et là, le Real Madrid a mieux géré, entre autres parce que deux suivi des terrains extérieurs de Thompkins Ils lui ont donné un coussin de cinq points sur lequel reposer la pression et qui a servi à soutenir la victoire finale par 67-73.

Fiche technique

Étoile rouge 67 – (26 + 16 + 11 + 14): Hall (2), Loyd (22), Lazic (-), Reath (4) et Kuzmic (6) -partant cinq-, Rochestie (-), O’Bryant (7 ) Walden (16), Davidovac (6), Dobric (-), Jagodic-Kuridza (-) et Terry (4).

Real Madrid 73 – (21 + 15 + 23 + 14): Abalde (3), Campazzo (8), Randolph (13), Tavares (4) et Llull (9) – à partir de cinq -, Deck (3), Carroll (9), Garuba (4), Rudy Fernández (6), Laprovittola (-), Thompkins (14).

Arbitres: Christos Christodoulou (GRE), Emin Mogulkoc (TUR) et Amit Balak (ISR).

Incidents: Match correspondant à la huitième journée de l’Euroligue disputé à l’Aleksandar Nikolic Hall à huis clos en raison de la crise sanitaire des coronavirus. ET