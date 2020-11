Villarreal et le Real Madrid sont mesurés à La Cerámica dans un match marqué par le bon temps de l’équipe locale et les doutes d’un rival qui a perdu son dernier match de championnat et voyage avec jusqu’à sept victimes entre coronavirus et blessé.

Vendredi, l’équipe madrilène a été submergée par de mauvaises nouvelles en termes de pertes. Derrière la positif pour le coronavirus du Serbe Luka Jovic, Brésiliens Casemiro Oui Éder Militao Ils restent à Madrid après avoir donné un résultat indéterminé lors des derniers tests effectués par LaLiga. Des absences qui rejoignent celles des Espagnols Sergio Ramos et Álvaro Odriozola et celui du Français Karim Benzema, tous dus à une blessure.

De son côté, sur les lieux, son meilleur buteur, Paco Alcácer, a déclenché les alarmes en ne sautant pas à la dernière séance d’entraînement de son équipe à la Ciudad Deportiva, apparemment en raison de problèmes musculaires, c’est donc un sérieux doute pour le match.

L’équipe d’Unai Emery n’est pas confiante, bien qu’il admette qu’il traverse l’un des meilleurs moments de ces derniers temps, avec des options pour pouvoir se battre pour les places les plus élevées du tableau s’il parvient à battre un rival direct.

Après la pause en équipe nationale, l’équipe de Castellón arrive avec peu de pertes et est très solide à La Cerámica, où entre la Ligue et la Ligue Europa, elle accumule un nul et six victoires qui ont contribué à soutenir le bon moment du club de La Plana.

Dans l’aspect sportif, l’entraîneur Unai Emery n’aura pas le blessé Albert Moreno et bien qu’il récupère le défenseur argentin Juan Foyth et peut-être aussi Jaume Costa, il est très probable qu’il n’y aura pas de changement par rapport aux onze qu’Emery considère pratiquement comme fixés dans la Ligue.

S’il n’y a pas de surprise, Sergio Asenjo jouera comme gardien de but, avec une défense avec Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres et Alfonso Pedraza. Au centre du terrain se trouveront Vicente Iborra, Manu Trigueros et Dani Parejo, qui Ils accompagneront Gerard Moreno, Moi Gómez et avec le doute d’Alcácer.

Le Real Madrid, pour sa part, revient sur les lieux après une pause internationale qui a apporté des choses positives et d’autres très négatives à l’équipe en termes d’absences et de récupération des joueurs.

Le plus populaire, la décharge de son capitaine Sergio Ramos, qui sera absent pendant une dizaine de jours après s’être blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire 6-0 de l’Espagne sur l’Allemagne. Absent à Villarreal, lors du match mémorable de Ligue des Champions contre l’Inter Milan et contre Alavés.

De plus, son partenaire habituel au centre de l’arrière, le Français Raphael Varane, arrive entre cotons, avec seulement une séance d’entraînement complète, après avoir subi un coup à l’épaule également avec son équipe.

Les Brésiliens Éder Militao et Casemiro, qui avaient été testés négatifs jusqu’à deux fois avant de reprendre l’entraînement, ont donné un résultat indéterminé lors des derniers tests de la Liga et sont restés à Madrid par précaution.

Cependant, Le Belge Eden Hazard, qui a été testé positif le même jour que Casemiro, a été testé négatif à ces tests et sera avec le reste de ses compagnons, comme les Espagnols Dani Carvajal et Nacho Fernández, déjà remis de leurs blessures respectives en profitant de la trêve internationale.

Le dernier match de LaLiga Santander contre Valence signifiait, en plus de la défaite encombrante (4-1), vu comment la grande référence ci-dessus, le Français Karim Benzema, a souffert de l’inconfort que treize jours plus tard, ils l’ont également laissé à l’écart contre Villarreal. Boitant de la hanche, le club préfère ne pas prendre de risques et restera à Madrid pour faire un travail spécifique pour tenter de se rendre au match de mercredi prochain contre l’Inter Milan.

La vaste partie médicale du Real Madrid se termine avec les victimes de l’Uruguayo Fede Valverde et l’espagnol Álvaro Odriozola, tandis que la partie football vient avec les doutes générés par la défaite à Valence augmentés par la perte de Ramos, avec une partie de son esprit tourné vers le match de Ligue des champions à Milan et avec le souvenir du premier match après la dernière pause contre Cadix cela a été réglé par une défaite par le minimum (0-1).

Test de niveau et de savoir survivre sans son capitaine, en retour avec son renouvellement, pour un Real Madrid qui visite un Villarreal qui, après avoir perdu 4-0 contre Barcelone, veut montrer qu’il peut se battre pour des choses importantes cette saison.

Alignements probables:

Villarreal: Asenjo, Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Iborra, Trigueros, Dani Parejo; Moi Gómez, Gerard Moreno et Paco Alcácer.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Modric, Odegaard, Marco Asensio, Rodrygo et Mariano.

Arbitre: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas).

Stade: La céramique.

Temps: 16h15 (15h15 GMT).