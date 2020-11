Budimir dispute un ballon contre Siovas. .A

le Huesca sumo son septième nul en dix matchs, cette fois à Pampelune, résultat qui lui permet de quitter temporairement les lieux de relégation avant un Osasuna qu’il est passé de moins en plus faisant une bonne seconde mi-temps.

Jagoba Arrasate avait averti lors du match précédent de la dernière position trompeuse d’un Huesca parti du bon pied dominant le duel contre un Osasuna qui avait débuté avec la qualité de Rubén García, Torres et Jony comme principaux atouts.

Dans la minute 5, l’Alto Aragonese a complété une contre-attaque manuelle avec un centre de Rafa Mir de la droite que Herrera n’a pas pu bloquer et que finalement Sandro en a profité pour dépasser son équipe sur l’électronique poussant le ballon dans le but.

Les hommes de Míchel ont clairement dominé la première mi-temps et la supériorité du football. Les bas n’ont pas eu de problèmes et ont parfaitement exécuté les contre menés principalement par un ailier gauche dans lequel Juan Cruz a été débordé par les joueurs qui aujourd’hui vêtus de blanc.

Mir était sur le point de doubler l’avantage, mais le puissant attaquant a raté une double chance qui aurait mis un terrain entre les deux équipes.

Pizarro Gómez a décrété la fin des 45 premières minutes au cours desquelles les Navarrais étaient des spectateurs de luxe devant le désespoir d’Arrasate.

Osasuna a sauté dans la seconde moitié avec l’intention de changer le script du jeu pour obtenir quelque chose de positif d’El Sadar. Gallego est sorti pour accompagner un Budimir qui, jusque-là, était une île, tandis que Moncayola a déplacé Íñigo Perez sur le côté gauche avec son entrée.

Les arrivées des locaux commençaient à être plus que remarquables. Íñigo Pérez a pris un court corner pour Jony. L’Asturien s’est concentré très précisément pour que David García introduit le cuir dans le but de Huesca après un bon coup de tête sans sauter.

Les rojillos se sont beaucoup améliorés avec les changements et son entraîneur a fait les cinq changements pour être meilleur et se rapprocher de Huesca dans son domaine. La tension augmentait au fil des minutes par l’importance des points entre deux rivaux directs.

Les deux équipes ont tenté de prendre de l’avance sur le tableau de bord sans prix. La Huesca a récolté un nouveau tirage au sort et Osasuna a raté une bonne occasion d’en obtenir trois dans son stade.

1 – Osasuna: Sergio Herrera; Roncaglia (Nacho Vidal, m.78), Unai García, David García, Juan Cruz (Moncayola, m.45); Roberto Torres (Gallego, m.45), Oier, Íñigo Pérez, Jony (Kike Barja, m.84); Rubén García, Budimir (Adrián, m.78).

1 – Huesca: Andrés Fernández; Pedro López, Ínsua, Siovas, Galán; Borja García, Mosquera, Mikel Rico (Juan Carlos Real, m 86); Rafa Mir (Nwakali, m.54), Sandro (Okazaki, m.74), Ferreiro (Sergio Gómez, m.86)

Buts: Sandro 0-1 (m. 6), David García 1-1 (m. 58).

Arbitre: Pizarro Gómez (comité de Madrid), assisté de Garrido Romero et Massó Granado. Il a montré un carton jaune à Íñigo Pérez et Budimir par Osasuna et Ínsua et Pedro López par Huesca.

Incidents: Match correspondant à la dixième journée de LaLiga Santander joué au stade El Sadar.