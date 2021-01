L’importance de ce duel, qui se joue après avoir été reporté le 23 décembre en raison de covid positifs dans l’équipe Melilla, se reflète bien dans le classement: Liberbank Oviedo est désormais cinquième (cinq équipes passent au combat pour la promotion) avec cinq victoires et cinq défaites, tandis que Melilla a quatre victoires et six défaites, donc s’ils gagnent, ils seront égaux au classement.

L’entraîneur de l’OCB Natxo Lezkano a clairement expliqué l’importance du duel: «C’est un match très important pour nous deux, il est aussi important d’entrer dans le groupe en haut que si nous le faisions en bas; C’est un jeu fondamental, je ne veux pas dire que c’est une finale, mais c’est important ».

Le mieux pour les bleus, c’est qu’ils arrivent à un bon moment, après avoir ajouté une victoire importante (82-76) à domicile face à Ourense, ce qui leur a permis d’oublier les défaites passées, comme celles de La Corogne (62-60) et Palencia (78-79), qui leur ont échappé alors qu’elles avaient la victoire très en piste. Une victoire qu’ils ont également remportée, laissant de très bons sentiments: «Contre Ourense nous avons été bons en défense, en activité et bien que le premier quart-temps n’ait pas été bon, dès lors nous avons joué un bon match. Je suis également heureux d’avoir eu tous les joueurs et qu’ils aient joué à un bon niveau », a reconnu l’entraîneur du club d’Oviedo.

Et c’est que l’une des meilleures nouvelles que ceux de Pumarín ont est l’absence de blessures. Lezkano Il pourra à nouveau compter sur tous les joueurs de son effectif et certains d’entre eux en grande forme, comme Oliver Arteaga, Micah Speight et Marc-Eddy Norelia, qui viennent de terminer un grand match contre Ourense. À Melilla, Alec Wintering se démarque, avec en moyenne 12 points et 3 passes par match; et le garde Andris Misters, qui marque en moyenne 12,3 points et qui vient de réaliser son meilleur match de l’année lors de la victoire de son équipe contre Tizona Burgos, avec 26 points.

Breogán remporte la Princess Cup

Breogán de Lugo a battu HLA Alicante hier 85-74 dans le prolongement de la Princess Cup, premier titre officiel de la saison et dans lequel ils affrontaient le premier classé du groupe A et le premier du groupe B du LEB Oro à la fin du premier tour. Un match égal jusqu’au dernier moment, dans lequel les joueurs internes de Breogán, Larsen et Kacinas, se sont démarqués. Le premier a marqué 19 points et le second 20. Une finale spectaculaire au cours de laquelle Breogán, l’équipe locale, a mieux fait face aux prolongations (16-5) pour remporter le titre. L’entraîneur de l’équipe gagnante, Diego Epifanio, a perdu la Princess Cup à Pumarín contre Liberbank Oviedo en 2017 alors qu’il dirigeait San Pablo Burgos.