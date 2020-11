Une réalité qui les oblige à travailler dur, mais qu’ils assument naturellement. Le problème cette saison, c’est qu’à toutes les difficultés qu’ils ont déjà dû surmonter, s’ajoutent tous les problèmes dérivés de la pandémie de coronavirus: «C’est fou, c’est une année horrible, tout cela fait beaucoup de dégâts économiques, il faut les faire aux joueurs les tests, avoir des gels, un médecin, qui est un ami, mais qui doit être là, et mettre en place une infrastructure à chaque match qui est scandaleux ».

Mardi, s’il n’y a pas de nouvelles et que la situation à la Telecable Gijón le permet (pour le moment ils ne peuvent pas s’entraîner parce qu’ils sont confinés par un positif dans l’équipe), il y aura un derby asturien dans l’élite du roller hockey espagnol. Un match qui se tiendra à Pola de Lena à huis clos. Rey explique que les Gijonesas jouent “dans une autre ligue”. “Nous nous battons pour sauver la catégorie, nous avons remporté deux des trois matchs que nous avons disputés, mais Telecable, Cerdanyola et Manlleu sont au-dessus des autres”, explique le sélectionneur de l’équipe de Cuenca.

La relation avec son rival mardi est excellente. En fait, l’une de ses joueuses les plus importantes, Marta Piquero, est sortie de Pola de Lena. Pedro Rey ose prédire quel joueur sera le prochain à aller dans un club avec plus de puissance économique et plus de projection: «Nous avons une joueuse de 15 ans, Indira Vázquez, qui a fait ses débuts dans l’élite à 14 ans et qui va être très bonne”.

Le club obtient son financement auprès de différents canaux, parmi lesquels se distinguent les subventions et, maintenant, le soutien d’Ene Oposiciones, qui donne son nom à l’équipe: «Nous avons une subvention de la mairie de Pola de Lena, qui nous aide beaucoup; un autre de la Principauté, puis de petits sponsors, bien que nous ayons maintenant Ene Oposiciones comme principal soutien », déclare Rey.

Ce qu’ils ont perdu maintenant, c’est le soutien d’un public qui a toujours montré beaucoup d’appréciation: «Nous avons décidé qu’avec tout cela, les abonnés de l’année dernière ne paieraient pas là-dedans, nous avons beaucoup de suivi et c’est dommage qu’ils ne puissent pas venir jeux », déclare le président et entraîneur de l’équipe. Ce qu’ils essaient de faire, c’est de diffuser les jeux, bien que cela signifie également dépenser de l’argent qu’ils n’ont pas. Une expérience qui se révèle être une réussite: «Nous avons eu mille vues par jour pendant cinq jours d’affilée depuis le dernier match, ce qui est scandaleux», explique l’un des architectes du miracle.