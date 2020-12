Les premières mesures, qui ont été marquées, s’appuyaient du côté du comte, qui était celui qui a ouvert le score très tôt avec un tir puissant de Natan. Tuilla a tenté de renvoyer le coup rapide et l’a fait par l’intermédiaire d’Álvaro Viña, qui a profité d’une bonne passe intérieure, piquant le ballon avant la sortie du gardien Mateo.

Après une demi-heure de jeu, l’équipe locale a demandé une pénalité pour la première fois pour ce qu’elle considérait comme une main claire d’un joueur rival alors qu’il était dans leur zone. L’arbitre n’a pas considéré l’action comme punissable. La blessure de Condalista Fidalgo a perturbé les plans de l’entraîneur. Dans la dernière section de la première mi-temps, Natan a dirigé un bon centre de Quintín et Tuilla a eu une opportunité dans un jeu désordonné dans la zone.

En seconde période, le Condal est sorti avec vigueur et cherchait à reprendre de l’avance sur le tableau d’affichage. Dans l’une de ces attaques, Luis a été renversé dans la zone alors qu’il allait tirer, dans ce qui était l’autre action protestée par les habitants. Dès lors, il y eut peu d’occasions importantes et le sentiment était que la victoire aurait pu tomber de chaque côté et c’est pourquoi il y avait aussi plus de précautions. Même ainsi, le plus clair pour avoir remporté la victoire était pour Condal à la 75e minute, lorsque Juanín n’a pas pu terminer une passe de Cueva après une bonne action sur la gauche.

Le résultat laisse les deux équipes malheureuses, car l’équipe de Noreña est toujours proche de la zone inférieure et ceux de Tuilla sans devenir accro aux premières cases.