San Martín a perdu son statut d’invaincu face à Urraca dimanche à Posada de Llanes. L’équipe de Sotrondio a concédé sa première défaite de la saison, ce qui ne l’empêche pas de rester leader du groupe B de la troisième division.

L’équipe que Chiqui de Paz entraîne est la révélation de la saison. Et la première défaite ne le détourne pas d’un objectif sur lequel le club est clair, assurant la permanence dans la catégorie. Le technicien Chiqui de Paz dirige un projet d’avenir. «Notre bon début de saison est le fruit du travail et de l’enthousiasme de toute l’équipe. Cela peut en surprendre beaucoup, mais c’est une conséquence du bon travail que fait toute l’équipe. Cependant, nous avons les pieds sur terre et nous savons que nous sommes une équipe formée dans le but de maintenir la catégorie. Le travail et les bons résultats nous ont amenés au sommet du classement, mais nous savons quelles sont les priorités », explique-t-il.

Chiqui de Paz reconnaît que «c’est une Ligue très spéciale, avec de nombreuses conditions et qui crée de nombreuses incertitudes. En raison de la situation que nous traversons, il n’est pas possible de travailler avec la normalité que nous aurions souhaité pour tout, mais nous devons nous adapter. L’important est d’avoir l’esprit tranquille et de former une équipe pour le futur, ce qui est l’objectif du club ». Pour expliquer le bon moment que traverse l’équipe, Chiqui de Paz considère que l’essentiel est «l’entraînement. Vous jouez pendant que vous vous entraînez. Nous avons un groupe composé de jeunes joueurs, plein d’enthousiasme et cela facilite les choses ».

Le coach considère qu’il y a «beaucoup d’égalité dans le groupe, et la compétition est toujours bonne. Tuilla et L’Entregu, a priori, sont des équipes supérieures aux autres, et nous savons qu’il faut être à notre plus haut niveau pour ne pas être à la fin dans des positions de danger ».

Concernant la première défaite de l’équipe, Chiqui de Paz a indiqué que «nous savions qu’il allait arriver. Vous apprenez également des défaites et maintenant nous devons gérer les exigences personnelles que chaque footballeur peut faire valoir car nous sommes une équipe très jeune, avec l’un des budgets les plus bas de la catégorie. Nous devons avoir l’esprit tranquille pour atteindre notre objectif ».

Le Real Avilés a mal commencé le match de dimanche contre Praviano, concédant un but à la 17e minute. L’équipe Kakhol lavan, qui poursuit les buts les plus élevés cette saison, sait que la ligue est courte et a peu de marge de manœuvre. Au début de la seconde période, Natalio, le capitaine de l’équipe, a mis l’égalisation en convertissant un penalty alors qu’il restait encore tout le temps de renverser la donne. Mais les hommes d’Abraham ont été incapables de marquer le but de la victoire jusqu’à ce qu’à la 88e minute vienne un coup de génie de Mathe, entré sur le terrain en seconde période. «C’était un jeu isolé, j’ai reçu une passe, j’ai vu le gardien de but en avant et j’ai essayé; J’aime bien essayer depuis le centre du terrain, j’essaye habituellement et j’ai déjà marqué quelques buts de plus comme celui-ci », explique l’auteur d’une cible qui a laissé tout le monde sans voix sur le terrain des Agones (Pravia).

Ce qui a fait le plus de joie à l’attaquant d’Avilés, c’est l’importance du but, sachant qu’il valait la peine d’ajouter trois points et de rester leader avant le duel de demain (15h45) contre Caudal à Suárez Puerta: «Le mieux c’est que c’était un objectif important pour aider l’équipe et gagner le match ». Une victoire qui avait encore plus de valeur car elle est venue après avoir laissé deux points lors du match précédent sur le terrain de Mosconia: “C’était bien pour l’équipe après la Mosconia où les gens de l’équipe avaient été un peu touchés”, ajoute-t-il. .

C’est à leur tour maintenant de penser à la fête de la Caudale de demain. Et le fait est que ceux de Mieres sont, a priori, avec Llanera, leurs principaux rivaux dans le sous-groupe A. Par histoire, les deux équipes les plus importantes de tout le Tiers asturien. “Nous allons jouer ce que nous savons et nous verrons comment se déroule le jeu, mais nous ne pouvons pas perdre notre identité”, explique l’attaquant, pour qui l’équipe Mierense a une grande équipe: “Je les ai vus en Coupe de la Fédération et je Ils les ont beaucoup aimés, j’ai vu d’autres matchs pour “Footers” et il est clair que c’est une super équipe ».

Le match contre Caudal cédera la place à une semaine de vacances pour l’équipe Kakhol lavan. Une pause attendue après de nombreux matchs ces dernières semaines. Pourtant, l’entraîneur d’Avilés, Abraham, essaie de répartir les minutes entre tout le monde afin qu’ils arrivent le plus frais possible à la fin de la saison. “Jusqu’à présent, je joue beaucoup et l’entraîneur tourne, l’autre jour entre la 57e minute”, explique Mathe, qui estime qu’il viendra un moment où l’entraîneur définira son onze type: “Il viendra un moment où il commencera à tirer un onze fixe, même s’il met toujours ceux qui s’entraînent le mieux ».