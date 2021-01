Un onze de champions ... à un prix avantageux

Il faudrait une trésorerie très puissante pour faire face aux énormes salaires que chacun d’entre eux exigerait, mais si un club avait l’argent nécessaire, il serait en mesure de former une équipe suffisamment compétitive à partir de demain pour aspirer à gagner le tournoi. Ligue des Champions. Et il aurait non seulement une gamme garantie, mais même un banc privilégié. Il nouvel an 2021 Cela commence avec une bande de footballeurs de haut niveau qui, depuis le 1er janvier, sont libres de négocier leur avenir. Leo Messi est le mâle alpha de ce singulier troupeau d’étoiles disponible pour tous ceux qui veulent payer ce qu’ils vont demander. Une fortune pour garantir objectifs et performances.

Donnarumma

Le gardien partant de Milan et de l’équipe italienne est un chèque en blanc. A seulement 21 ans, il a tout l’avenir devant lui car il a plein de conditions pour devenir l’un des meilleurs au monde, s’il ne l’est pas déjà. Mino Raiola serre les Rossoneri avec des offres présumées de l’Inter et de la Juve et réclame non seulement un salaire de 8 millions d’euros par an, mais aussi une clause de licenciement faible “au cas où”. Allez, chantage à part entière.

Wijnaldum

Le milieu de terrain néerlandais de Liverpool, qui dans cette formation hypothétique que nous allons placer en tant qu’arrière droit, a 16 matchs en Premier cette saison, ce qui l’a rendu indispensable pour Klopp. Il n’a pas encore répondu à l’offre de renouvellement que les rouges lui ont soulevée car il gère une proposition de Barcelone. Son avenir pourrait être directement lié à celui de Ronald Koeman.

Sergio Ramos

La patate chaude qui brûle sur le Florentino Pérez. Il aura 35 ans en mars mais ses performances n’ont pas diminué avec l’âge, bien au contraire. Ce serait une grande surprise s’il quittait le Real Madrid, où il est mot de passe, mais rien dans le football n’est impossible.

Louange

Arrière central ou gauche. Le meilleur au monde dans l’une ou l’autre des deux positions. Il Real Madrid Il semble déterminé à le signer, mais rien n’est encore certain car son agent, Pini Zahavi, tentera d’en tirer le meilleur parti. Il VilleEn fait, il est entré dans la lutte pour sa signature.

Bernat

A 27 ans, au meilleur moment de sa carrière sportive, l’arrière latéral valencien est sur la liste des renforts du candidat à la présidence de Barcelone Víctor Font, et pour lui, il semble que le temps soit également venu de revenir Espagne. Il a trois ou quatre saisons de performances maximales devant lui dans l’une des démarcations les plus demandées en raison du manque de défenses pour gauchers qui existent.

Mkhitaryan

Le milieu de terrain arménien est le deuxième joueur de la liste représentée par Mino Raiola. Il aura 32 ans en janvier, mais il est toujours en pleine forme. 14 matchs disputés et 7 buts pour la Roma en Serie A cette saison, où il est arrivé gratuitement après avoir quitté le Arsenal. Il s’est adapté à Calcio bien au-delà des attentes et son club entend exercer une option de renouvellement qui est très en suspens car il semble que c’est le joueur qui a le dernier mot.

Dis Maria

L’Argentin n’est pas à son meilleur au PSG, où il en est à sa sixième saison, mais sa qualité est hors de question et, sur le point de fêter ses 33 ans, il semble prêt à offrir de bonnes performances pour quelques autres stages. Fournit objectif, vitesse et débordement. Un cocktail qui fait de lui une signature très désirable, surtout à coût nul.

Thauvin

Voici l’un des grands bonbons du marché des transferts. L’ailier français a surmonté une blessure très grave et est à nouveau le même qu’avant, un footballeur avec une énorme capacité de but malgré le jeu sur l’aile. Il aura 28 ans en 2021 et Séville est fortement attaché à lui, mais il n’est pas le seul. Milan a été le dernier à rejoindre la candidature pour lui.

Depay

Le Néerlandais est un autre chèque en blanc et étant donné qu’en juin il sera libre, il n’est pas exclu que Lyon le transfère en janvier pour obtenir quelque chose en retour. La Juve a offert Bernardeschi pour l’emmener tout de suite et Barcelone étudie également comment ignorer la limite de salaire pour faire venir un joueur que Koeman a demandé dès le premier jour.

Cavani

De tous ceux qui mettent fin à leur contrat, c’est celui qui semble avoir l’avenir le plus clair puisque Man’U a exprimé sa volonté de prolonger l’engagement qu’elle a signé l’été dernier. Cependant, l’Uruguayen a déjà montré dans un passé récent quelles sont ses priorités et malgré son âge, 34 ans en janvier, il est toujours en mesure d’obtenir un bon retour économique s’il accepte des offres des Etats-Unis ou des Emirats.

Messi

Son avenir est la plus grande inconnue sur le marché du football en 2021. Bien qu’il ait l’embarras du choix, peu de clubs peuvent espérer payer son salaire. En fait, le Ville semble s’être retiré de l’appel d’offres. Il PSG Il est actuellement le principal concurrent, mais Leo a exprimé à plusieurs reprises son désir de jouer aux États-Unis et il ne serait pas surprenant que, comme Raúl ou Villa l’ont fait dans un passé récent, il ne veuille signer pour aucun rival direct du Barça et faire le saut vers l’Amérique avec l’intention d’y exprimer ses dernières années en tant que footballeur puis de revenir au Camp Nou avec d’autres fonctions.

Un banc de luxe

Comme s’il y avait peu de poudre à canon dans ce onze de départ, les joueurs de banc sont spectaculaires. Agüero, qui finit dans la ville; Çalhanoglu, seul âgé de 26 ans et l’un des meilleurs décors au monde; Hysalj, albanais de retour de Naples, à l’ordre du jour de Athlète de Madrid et de Séville; Draxler, talent, débordement et discipline allemande et Milik, en rébellion à Naples pour ne pas vouloir renouveler et possible remplacement de Diego Costa à l’Atlético.

De cette manière, les onze acteurs du luxe déjà gratuits seraient constitués de: Donnarumma; Wijnaldum, Sergio Ramos, Alaba, Bernat; Mkhitaryan, Di Maria; Thauvin, Depay, Cavani; et Messi.