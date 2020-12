Le circuit de motocross de San Román de Candamo.

Un motocycliste de 14 ans a eu un accident hier sur le circuit de San Román de Candamo et a ensuite été transféré à l’hôpital universitaire central des Asturies (HUCA), où il reste intubé et dans un état grave, en attendant de voir l’évolution qui suit. dans les prochaines heures et jours. Le jeune homme, qui a été pris en charge par l’ambulance avec une blessure à la tête, devait être transféré dans un premier temps à l’hôpital San Agustín d’Avilés, mais étant donné la gravité de sa situation, il a été décidé de l’emmener à HUCA, à Oviedo..

Le jeune homme s’entraînait sur le circuit de Candamo et respectait toutes les mesures de sécurité requises pour pratiquer ce sport, avec le casque correspondant et toutes les protections habituelles dans ce type d’activité. Le jeune pilote était également fédéré. Une fois les événements survenus, à 12 h 42, l’ambulance et les membres du quartier général de la Garde civile de Gijón ont été informés. La mère du jeune homme était présente sur les lieux de l’accident.

Le pilote est resté surveillé hier dans le HUCA, en attendant de voir l’évolution qui se poursuit, les prochains jours étant très importants pour connaître son évolution.