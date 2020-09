Houston Rockets a éliminé Tonnerre d’Oklahoma City dans une égalité énorme après avoir remporté le septième match 104-102 dans un duel qui a été décidé dans la dernière seconde avec un James durcit à Luguentz Dort. Ainsi, les Texans affronteront les Lakers de Los Angeles en demi-finale de l’Ouest.

Il est curieux que Dort ait défendu Harden à un niveau extraordinaire (dans ce dernier match, il l’avait laissé à 17 points et 4 sur 15 dans les buts sur le terrain), hier il a marqué 30 points dans la meilleure performance de sa carrière et a pris le badge fin de «La Barba». Mais c’est comme ça que le basket-ball est … En fait, après avoir reçu le bouchon, Dort a eu le temps de tirer à nouveau parce qu’il gardait le ballon, mais il a essayé de frapper Harden avec le ballon et l’a jeté directement à 2 dixièmes de la fin.

En tout cas, OKC tombe avec les honneurs. Hier, le meilleur était le référé Dort malgré son échec final. Chris Paul a terminé avec 19 points, 11 rebonds et 12 passes et a prouvé une fois de plus qu’il était un joueur gigantesque sans chance en séries éliminatoires. Dans les Rockets, Robert Covington et Eric Gordon ont terminé avec 21 points par tête et Russell Westbrook a atteint 20.

Harden, qui n’a pas joué un bon match (il a été très pauvre dans le tir tout au long du match), a été le héros final. Nous verrons de quoi il est capable contre LeBron James et sa compagnie maintenant.