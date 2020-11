L’équipe Liberbank Oviedo, lors du match contre Breogán, à Pumarín. | Miki Lopez

La Liberbank Oviedo Baloncesto a appris hier le positif pour le coronavirus de quelqu’un qui, bien qu’il ne soit aucun des joueurs avec une carte de l’équipe première, il a été présent lors des séances d’entraînement dirigées par Natxo Lezkano. La conséquence est que le match qui devait jouer samedi contre Palencia – une équipe formée par Arturo Álvarez de Miere – à Pumarín a été reporté et les joueurs devront passer dix jours confinés et sans entraînement. Le reste des membres du personnel a subi un test PCR hier et aujourd’hui, on saura si un autre membre a été testé positif.

L’OCB avait disputé jusqu’à présent trois matchs cette saison dans le LEB Oro, les trois qui lui correspondaient, puisqu’il avait déjà eu une journée de repos (le groupe Oviedo Baloncesto est bizarre et chaque jour une équipe de repos reste). Un début qui, en plus, était très prometteur tant pour les résultats que pour le match qu’il affichait: il a perdu le premier jour contre l’un des grands favoris de la promotion, Breogán de Lugo, et a remporté les deux suivants contre Melilla et Ourense. Un bon départ qui l’avait placé en troisième position, dans le peloton de tête de ce qui est a priori le groupe le plus compliqué des deux qui composent cette année la catégorie.

Le match reporté de samedi était également un classique de la compétition. Palencia et Oviedo se font face depuis huit saisons, au cours desquelles ils se sont également revus à trois reprises lors des barrages pour la promotion à l’ACB. Au total, ils ont disputé 26 matches, dont 10 victoires pour l’OCB et 16 pour Palencia.

Comme si les ingrédients étaient rares, l’entraîneur de Palencia est Arturo Álvarez de Miere, un autre classique de la catégorie qui a été aux commandes de l’une des équipes qui aspire à être en tête du classement. Pour le moment, ils sont deuxièmes avec deux victoires et deux défaites dans le groupe pair A du LEB Oro.