Après avoir annoncé il y a quelques semaines à peine avoir acquis les droits mondiaux de “A Prince in New York 2” auprès de Paramount Pictures, Amazon Prime Video a surpris tous ses abonnés en publiant les premières images de cette suite tant attendue.

Sur les photographies, nous pouvons voir Eddie Murphy, le roi Akeem et Arsenio Hall, son fidèle confident Semmi, qui jouent dans le film. Apprécie également James Earl Jones (King Jaffe Joffer), Shari Headley (Queen Lisa) et John Amos (Cleo McDowell).

La comédie emblématique, réalisée par Craig Brewer et écrite par Kenya Barris, Barry W. Blaustein et David Sheffield, Il sera présenté en première mondiale dans plus de 240 pays et territoires sur Amazon Prime Video le 5 mars 2021.

Sur un “A Prince in New York 2”, Eddie Murphy a déclaré, dans des déclarations recueillies par le biais d’une déclaration, qu’il est «Très excité pour eux de voir à quel point le film est incroyable. Nous avons de nouveaux membres de la distribution incroyables, qui sont si drôles et qui ont vraiment apporté le meilleur d’eux-mêmes. “

«Ma partie préférée de la rencontre avec les acteurs a été de faire un film aussi bon que le premier. Rassemblez tout le monde, y compris Arsenio Hall, Shari Headley, John Amos, James Earl Jones et le reste de ma famille royale, et faites un excellent film », a-t-il ajouté.

Le casting est complété par Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, avec Wesley Snipes, Teyana Taylor, Paul Bates, Nomzamo Mbatha, Bella Murphy, Vanessa Bell Calloway et Paul Bates.

Synopsis

Situé dans le luxuriant pays royal de Zamunda, le roi Akeem (Eddie Murphy) nouvellement couronné et son fidèle confident, Semmi (Arsenio Hall), se lancent dans une nouvelle aventure amusante qui les emmène à travers le monde, de leur grand pays africain au arrondissement de Queens, New York, où tout a commencé.

