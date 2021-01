▲ Vergara, qui a remporté le finaliste de la Coupe du monde dans la catégorie en 2018 avec le Tri U-17, a déclaré que les portes de la représentation senior seront ouvertes à tous les joueurs. Photo Jam Media

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mercredi 20 janvier 2021, p. a10

Mónica Vergara a été annoncée comme la nouvelle entraîneure de l’équipe nationale féminine senior, après le départ récent de Christopher Cuéllar, Yon de Luisa, président de la Fédération mexicaine de football (FMF), a rapporté hier lors d’une conférence virtuelle.

De même, il a été annoncé que Maribel Domínguez dirigera le représentant des U-20, tandis qu’Ana Galindo dirigera les U-17 et Karla Maya les U-15, avec lesquels toute la structure des équipes féminines sera dirigée par des femmes.

“A la Fédération, nous sommes convaincus du talent et du potentiel des joueuses mexicaines. Si la FIFA et la Concacaf ont donné un élan extraordinaire au football féminin, nous ne pouvons pas être laissés pour compte.

Nous reconnaissons que nous avons vu des progrès importants dans ce domaine au Mexique, mais nous sommes conscients qu’il reste encore beaucoup de travail à faire et qu’une partie de cet effort consiste à consolider la structure de nos équipes afin de renforcer leurs capacités et quelle meilleure façon de le faire, mais à travers ceux qui Ils ont démontré leur engagement envers ces représentants, a mentionné de Luisa.

«Le travail de Monica sur le terrain, d’abord en tant que joueuse puis en tant qu’entraîneur, la soutient. J’ai eu l’opportunité de vivre avec elle à la Coupe du monde U17, où elle était finaliste, j’ai pu la voir travailler de près, corroborer ce que j’avais entendu d’elle pendant longtemps, et cela me remplit de fierté que nous ayons une représentante du football féminine comme elle, et connaissant la reconnaissance qu’elle a au-delà des frontières mexicaines.

Sa capacité, sa passion, sa façon de travailler lui ont permis d’arriver là où elle est aujourd’hui et de commencer à récolter ces fruits, tant dans le sport que dans la formation des femmes. Il a suffisamment de mérites non seulement pour rejoindre l’équipe nationale féminine senior, mais aussi pour se consolider longtemps dans ce projet et le faire extraordinairement bien, a ajouté l’entraîneur.

Vergara a remercié la nomination et a assuré que son premier objectif à court terme est d’obtenir le billet pour la prochaine Coupe du monde.

«Je me sens très honoré, j’apprécie beaucoup cette opportunité et je l’accepte avec tout mon engagement. Nous allons travailler très dur pour avoir des représentants nationaux qui jouent avec une identité, qui sont agressifs, verticaux et nous représentent avec des principes.

Je tiens également à remercier toutes les femmes qui m’ont inspiré à être courageuse et à relever de nouveaux défis, je me sens très fière et je ferai de mon mieux pour placer le Mexique au sommet. Nous devons nous qualifier pour tous les tournois, cela implique que nous devons être dans la prochaine Coupe du Monde, nous travaillerons à court, moyen et long terme, dans le but de placer notre équipe parmi les huit meilleures au monde.

Il a également souligné que les portes du Women’s Tri seront ouvertes à toutes les joueuses, en référence claire à celles qui ont été reléguées dans d’autres efforts, comme Charlyn Corral.

«Les portes de cette sélection sont ouvertes à tous les footballeurs, qui parviennent à être dans les listes, c’est parce qu’ils vont vraiment gagner et parce qu’ils sont prêts à payer le prix qu’il faut pour représenter le meilleur pays du monde.

Chacun va gagner sa place au quotidien et cela ne sera pas seulement défini par ce qui se fait sur le court, mais aussi à l’extérieur, car il faut plus d’exemples à suivre, que les filles et les jeunes femmes se visualisent, a-t-il déclaré.

Gerardo Torrado, directeur des équipes nationales, était également présent à la conférence, qui a détaillé les objectifs à atteindre au sein de cette nouvelle structure.

«Nous voulons que nos équipes soient déterminées, dynamiques et agressives. L’intention est d’avoir toujours les meilleurs joueurs, de se qualifier pour tous les tournois officiels, d’être dans le top huit de toutes les compétitions et d’améliorer ce qui a été fait auparavant, nous voulons gagner mais d’une certaine manière. Nous soutiendrons nos coachs pour qu’ils ne manquent de rien et puissent atteindre leurs objectifs, qui est de transcender et d’obtenir des succès d’importance mondiale », a-t-il déclaré.

De son côté, Maribel Domínguez était très enthousiasmée par son nouveau poste. «C’est un défi que je relève avec beaucoup d’enthousiasme et avec une grande responsabilité, surtout en tenant compte de l’espace que nous avons gagné en tant que femmes que nous devons soutenir dans le travail. Je veux aider ces jeunes femmes à être des petits garçons non seulement sur le terrain, mais aussi à l’extérieur, à être extraverties, fortes, capables de se battre pour un ballon et pour tout ce qu’elles veulent dans la vie », a-t-il déclaré.

Enfin, de Luisa a confirmé que la pré-olympique masculine de la Concacaf, qui se tiendra en mars à Guadalajara, se tiendra à huis clos conformément aux protocoles sanitaires pour la pandémie de coronavirus.