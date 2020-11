Real Madrid guard Facundo Campazzo (r) avec le ballon en face de la défense BAXI Manresa. .

Facundo Campazzo a brillé lors de la onzième victoire consécutive de la Real Madrid en ACB dans un match avec le parfum d’adieu au départ imminent de la base argentine vers la NBA après son succès dans le basket-ball espagnol. Ses 20 points ont fait de lui le Meilleur buteur de la victoire de White contre un Baxi Manresa qui, bien qu’il ait essayé en première mi-temps, a fini par succomber à un solide leader qui reste invaincu (100-78).

Au cours des 25 minutes qu’il était sur le terrain, Campazzo a également capturé deux rebonds, distribué deux passes, récupéré cinq balles et ajouté 28 points de valorisation comme dernier service dans un club dans lequel il est arrivé lors de la saison 2014-2015 et auquel il fait ses adieux après avoir remporté deux Euroligue, trois ligues ACB, deux Coupes du Roi et quatre Super Coupes.

Bien que ce dimanche, ceux qui sont devenus les protagonistes de l’affrontement depuis le début soient Walter Tavares et Sergio Llull, qui ont monopolisé le départ blanc prometteur. Onze points des Baléares et huit du Cap-Vert ont contraint Pedro Martínez à arrêter le match au bout de cinq minutes pour réorganiser son équipe alors qu’ils étaient onze au premier échange.

L’équipe catalane a souffert pour surmonter les longs bras de la tour de Madrid. Un après-midi de plus, Tavares a dominé sous des cerceaux basés sur les rebonds, les blocages et l’intimidation, même si son rival a peu à peu trouvé des solutions en attaque, avec Yankuba Sima comme l’homme le plus en vue, ce qui lui a permis d’approcher la fin d’un premier quart de domination. madridista (25-18, min 10).

Dans la reprise Jaycee Carrol a revendiqué la proéminence dans l’attaque. Huit points d’affilée, dont deux triples, ont donné de l’air à ceux de Pablo Laso, qui n’a pas trop remarqué l’entrée en jeu de leur deuxième unité. Manresa a répondu du mieux qu’il a pu, même s’il a raté deux de ses hommes les plus en forme, Eulis Baez et Jonathan Tabú, absents pour blessure.

L’échange de coups semblait favoriser un leader de l’ABC qui a joué confortablement, bien que peu à peu son rival entre dans le jeu. Le succès des Américains Scott Eatherton et Makai Mason lui a permis d’aller se reposer en vie après un deuxième acte qui s’est terminé par un match nul à 22 points et a tout laissé à décider en seconde période (47-40, min 20).

Un partiel de départ 7-0 a donné le maximum d’avantage jusqu’à ce moment à un Real Madrid dans lequel Tavares a continué à exercer sa domination sous les cerceaux. La panne d’électricité du Manresa, qui a pris presque quatre minutes pour publier son score au troisième quart-temps, l’a mis sur les cordes, et la situation s’est aggravée après le triple de Campazzo qui a porté le revenu madrilène à 18 cinq minutes après le redémarrage.

Bien que la réaction des hommes de Pedro Martínez ait été immédiate. Avec un 0-11 culminé avec les triples de Makai Mason et Rafa Martínez, ils sont revenus dans le match. Ce qui a motivé la colère de Pablo Laso dans le temps mort qu’il a été contraint de demander à arrêter la séquence de son adversaire. Campazzo, qui n’a ajouté que quatre points à la mi-temps, a pris les rênes de son équipe et en a marqué douze dans un troisième acte qui s’est terminé avec le match sur la bonne voie pour les locaux (73-58, min 30).

Le dernier quart-temps avait peu d’histoire car un autre meilleur départ pour les Madridistas a laissé le choc résolu avant l’heure. Les avantages étaient de 26 points et Campazzo a dit au revoir, maintenu par ses coéquipiers et entre câlins après avoir contribué à la troisième victoire de la semaine pour un Real Madrid qui lui manquera.

Fiche technique:

100 – Real Madrid (25 + 22 + 26 + 27): Campazzo (20), Llull (17), Deck (12), Randolph (3) et Tavares (11) -le quintette de départ-, Carroll (13), Causeur (4), Garuba (7), Reyes (2), Laprovittola (4) et Abalde (7).

78 – Baxi Manresa (18 + 22 + 18 + 20): Pérez (4), Jou (-), Vaulet (13), Hinrichs (5) et Eatherton (16) -partant cinq-, Rafa Martínez (11), Sajus (8), Dulkys (-), Mason (11) et Sima (10 ans).

Arbitres: Óscar Perea, Jorge Martínez et Joaquín García González. Ils ont éliminé Makai Mason pour faute.

Incidents: Le match de la 12e journée de la Ligue Endesa s’est joué au WiZink Center de Madrid à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus.