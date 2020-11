Et finalement Messi s’est reposé. Bien que seulement 45 minutes, assez pour voir que sa présence contre le Betis était nécessaire pour démêler un match à égalité à la mi-temps et que Barcelone a résolu, grâce à la star argentine, de se débattre après le redémarrage (5-2).

Le duel a commencé de manière folle, les deux équipes semblant très haut et menaçant Bravo et Ter Stegen à la moindre occasion. Jusqu’à sept occasions de but claires ont été vues dans les vingt premières minutes: Griezmann a tiré légèrement hors de la cible deux fois, et Ansu Fati n’a pas non plus trouvé de porte lors de sa première tentative et s’est écrasé avec Bravo dans la seconde.

Pour le Betis, William Carvalho est sorti d’un coin et a forcé Ter Stegen à voler vers son équipe de droite pour sauver le but; Álex Moreno, une menace permanente pour la défense du Barça avec ses ascensions sur l’aile gauche, le ballon s’est trop croisé à la sortie du but allemand du Barça; et Tello a également été encouragé avec un tir doux de l’avant.

Le tableau de bord a bougé pour la première fois à la 22e minute, lorsque Dembélé, dans un geste personnel, a menacé de sa main droite dans le coin droit de la zone de visite, de tire Bravo avec son pied gauche et fais monter 1-0.

Le Barça a de nouveau réussi à faire le deuxième grâce à Griezmann, qui pour la énième fois a renvoyé l’aide au talon de Pedri. Après une demi heure, Mandi a abattu Ansu Fati dans la zone.

Et Griezmann, avec Messi sur le banc, voulait résoudre à onze mètres sa relation compliquée avec le but. Mais Bravo, qui connaît bien le Français (elles ont coïncidé avec cinq saisons à la Real Sociedad), a deviné son intention.

Dans l’autre zone, Tello est revenu pour finir dévié, mais dans le dernier jeu avant d’atteindre la pause, l’ex-Azulgrana a reçu un ballon après un guichet dirigé par Canales et son centre finirait par envoyer Sanabria au but pour égaliser le choc.

Koeman a admis Messi pour Fati à la mi-temps, et le Flea est sorti prêt à résoudre le match. Lors de la première attaque locale, il a laissé passer la passe décisive classique de Jordi Alba par la gauche pour entraîner deux défenseurs et Bravo au départ et laisser Griezmann sans but, qui a finalement marqué, à volonté, pour porter le score à 2-1.

À l’heure, Mandi a servi de sa main, sur la ligne de but, une photo de Dembélé. Cuadra Fernández a sifflé un penalty et expulsé le défenseur du Betis, et cette fois Messi n’a pas pardonné.

Pellegrini a dû reconstruire la défense et sacrifié Tello pour entrer dans David Ruiz. Les Andalous étaient réticents à considérer le jeu comme condamné et, avec un homme de moins, ils ont réussi à faire 2-3 bientôt.

Il a été marqué par Loren, qui vient d’entrer dans l’herbe a profité d’une passe décisive de Álex Moreno, après une nouvelle hospitalisation de celle-ci par l’aile gauche.

Il restait un peu plus d’un quart d’heure, Mais Messi a décidé de supprimer toute émotion de l’accident, en s’associant à Sergi Roberto pour entrer dans la zone et envoyer un obus avec son pied gauche qui s’est faufilé à travers toute l’équipe.

À ’10’, ils annuleraient un autre pour hors-jeu. Et le Betis n’avait plus d’essence pour tenir la participation, même si Loren, qui était fraîche, avait encore le temps de fabriquer plusieurs fois avant la fin.

À 89 ans, Pedri a terminé une passe décisive de Sergi Roberto pour marquer son premier but en tant que joueur du Barça en Liga. Le Barça, bien qu’avec des écarts défensifs inquiétants, a mis fin à une séquence de quatre matches sans gagner dans la compétition.

Et Messi a montré une fois de plus qu’il était toujours le footballeur le plus décisif de Planet Soccer. N’a pas d’importance s’il part du banc ou s’il joue à la marche.

– Fiche technique:

5 – Barcelone: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets (Pjanic, min 85), De Jong; Dembélé (Trincao, min.66), Pedri, Ansu Fati (Messi, min.46); et Griezmann (Braithwaite, min.78).

2 – Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; William Carvalho, Guido Rodríguez; Joaquín (Ruibal, min. 62), Canales (Rodri Sánchez, min. 86), Tello (Víctor Ruiz, min. 62); Sanabria (Loren, min 71).

Buts: 1-0: Dembélé, min.22. 1-1: Sanabria (min 45 + 3). 2-1: Griezmann, min.48. 3-1: Messi (p.), Min.61. 3-2: Loren, min 73. 4-2: Messi, au minimum 82. 5-2: Pedri, min.89.

Arbitre: Cuadra Fernández (Comité des Baléares). Il a montré un carton jaune à Mandi (min.32), Ansu Fati (min.36), Pedri (min.41) et Álex Moreno (min.45) et expulsé avec un rouge direct à Mandi (min.60).

Incidents: Match de la neuvième journée de LaLiga Santander joué au Camp Nou à huis clos. Avant la rencontre, une minute de silence a été observée à la mémoire de Tonny Bruins Slot, ancien membre de l’équipe technique de Barcelone à l’époque de la Dream Team, décédé récemment à 73 ans.