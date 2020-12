Les eaux coulent dans le Vallecano Ray, plus précisément dans sa section féminine. La raison est évidente, et c’est que les joueurs de l’équipe madrilène ont reçu un dîner honteux après l’un de leurs matchs, un menu qu’ils voulaient dénoncer en publiant des images de celui-ci, qui consistait en un sandwich sec avec jambon et deux pommes. Les photographies parlent d’elles-mêmes. Deux tranches de pain multigrains et quatre tranches pliées de jambon cuit, un sandwich sec qui n’en vaut pas la peine et qui a déclenché un flot de critiques et de reproches à l’entité.

Depuis Rayo Vallecano, ils s’assurent que leurs services médicaux donnent le feu vert à ce genre de pique-nique que les footballeurs reçoivent après les matches et qu’ils ne reculent pas, c’est-à-dire que l’idée est de continuer à servir ce type de sandwich pour les joueurs, qui se sont ouvertement plaints parce qu’ils ne le jugent pas le plus approprié.

Un menu très différent du masculin

Et c’est que parfois ce sont ceux qui se battent pour l’égalité entre football masculin et féminin, ces images montrent qu’il reste encore un long chemin à parcourir aller de plusieurs manières. Évidemment, ce menu n’a rien à voir avec ce que mangent habituellement les joueurs professionnels de la première équipe masculine du Rayo Vallecano, qui ont accès à une nourriture de haute qualité avant et après les matchs.

En fait, l’un des plus critiques a été José Ángel Pozo, footballeur de l’équipe première masculine. “Après un match, tu devrais avoir un bon dîner, pas ce sandwich que j’ai vu et c’est dommage”Le footballeur a déclaré dans les micros de Radio Marca, allant encore plus loin dans son reproche: «Je pense que cela ne devrait être le cas de personne. Pas pour les professionnels ni pour les enfants ou quoi que ce soit ». Les joueurs continuent d’essayer de trouver une solution et une alternative, même en prenant leur propre nourriture, mais le club insiste sur le fait que ce sandwich sec est le dîner que les joueuses du Rayo Vallecano devraient manger.