Vitaly Petrov, ancien pilote de Formule 1 et célèbre pour avoir empêché le troisième titre de Fernando Alonso en 2010, a subi la perte de son père dans un événement qui fait toujours l’objet d’une enquête par les autorités russes. Le père de l’ancien pilote Renault a été tué par un tireur d’élite près de la frontière finlandaise dans la ville de Vyborg. Selon les premières enquêtes, c’était à cause d’un différend entre mafias.

Connu localement pour être propriétaire des chantiers navals, Alexander Petrov était l’une des personnes les plus influentes de la ville et il était également affilié au parti Russie unie de Vladimir Poutine. L’événement s’est produit à la sortie d’un bain public lorsque l’homme d’affaires a été abattu et à la suite de l’impact, il est tombé dans la rivière, mourant quelques minutes plus tard.

Au moment de sa mort, Vitaly Petrov faisait ses débuts en tant que commissaire du Grand Prix de Formule 1 d’Estoril. L’ancien pilote Renault a dit au revoir à son père avec des mots émouvants. C’est la pire chose qui puisse m’arriver. Il n’y a pas de limite à ma douleur. Le cœur semble vouloir s’arrêter. Notre famille a perdu la personne la plus proche, la plus aimée, la plus sincère et la plus gentille du monde. Mon frère, ma mère et moi ne pouvons tout simplement pas croire ce qui se passe. Il est parti mais il est vivant Vivre en moi! “, A-t-il écrit, à côté d’une photo des deux marchant, la main du père sur l’épaule du fils”, a-t-il dit.

Après avoir couru trois saisons en Formule 1, où il a réalisé un podium comme meilleur résultat, Petrov n’a pas trouvé de place dans la compétition automobile maximale. On a toujours dit de lui qu’il était pilote rémunéré et que son père était celui qui soutenait toutes ses aventures. Quoi qu’il en soit, le monde moteur a perdu l’un de ses grands patrons.