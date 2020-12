Grenade a battu le Betis 2-0 ce dimanche, ce qui signifie que sa deuxième victoire consécutive pour égaliser en cinquième position du tableau avec Barcelone, alors que l’équipe Betic voit l’amélioration qu’elle avait connue ces dernières semaines s’arrêter avec cette défaite.

Deux buts de Roberto Soldado, le premier d’un penalty, À peine six minutes avant le premier quart de match, ils ont donné aux locaux un net avantage qu’ils ont réussi avec un excellent travail défensif devant un Betis aussi impulsif qu’inoffensif tout au long du match.

Le début du jeu était électrique, avec les deux équipes créant un danger sur les ailes et une bonne chance pour chaque côté, le rouge et blanc de Soldado et le vert et blanc du Paraguayen Tonny Sanabria.

Lorsque le Betis a commencé à commander, deux buts de Grenade sont arrivés en seulement six minutes, tous deux de Soldado, le premier en transformant un penalty commis par l’Argentin Guido Rodríguez au Colombien Luis Suárez et le second en contre-attaque après un mauvais dégagement de Marc Bartra.

Le Betis a bien réagi, car a eu le ballon et a généré des chances bien qu’il n’ait pas tiré entre les trois bâtons en première mi-temps contre un Grenade agressif sans le ballon et à l’abri avec ordre dans son propre terrain.

Le Portugais Willian Carvalho, le Français Nabil Fekir, qui était le meilleur visiteur du premier acte, et Sanabria lui-même ont signé les meilleures chances avant la pause d’un Betis qui n’a pas pu compter à la dernière minute en raison de problèmes gastro-intestinaux avec le mexicain Andrés Guardado.

Le Chilien Manuel Pellegrini a tenté de réactiver le sien avec le entrée au début de la seconde moitié de Cristian Tello et Juanmi López, bien que ce soit Grenade qui a pu marquer à nouveau dès que le choc a repris dans un autre grand coup personnel de Luis Suárez, mal terminé par le Colombien.

La première intervention dans le choc du Portugais Rui Silva était avant un puissant coup de pied lointain de Tello, avant qu’il ne tente également de loin Fekir, le vert et blanc le plus incisif en dépit d’être toujours très encombré par les habitants.

La domination écrasante du Betis ne s’est pas traduite par des chances de but contre une Grenade très favorable et qui, bien que très peu sur le ballon, contrôlait parfaitement le jeu grâce à son solidité défensive.

Borja Iglesias, avec un tir franc qu’il a envoyé, Il avait la dernière option, et la plus claire, pour marquer d’un Betis qui a essayé jusqu’au bout mais avec plus de cœur que de tête, de force et de foi.

– Fiche technique:

2 – Grenade: Rui Silva; Foulquier, Germán, Domingos Duarte, Carlos Neva; Gonalons, Luis Milla (Yan Eteki, 79 ans), Yangel Herrera; Machís (Kenedy, m.61), Luis Suárez (Jorge Molina, m.79) et Soldado (Antonio Puertas, m.57).

0 – Betis: Joel; Emerson, Bartra, Víctor Díaz, Miranda; Guido Rodríguez (Tello, m.46), William (Mandi, m.92); Aitor Ruibal (Juanmi, m.46), Rodri (Borja Iglesias, m.64), Fekir; et Sanabria (Loren, m 64).

Buts: 1-0, M.14: soldat, de pénalité. 2-0, M.20: soldat.

Arbitre: José María Sánchez Martínez (Comité de Murcie). Il a montré du carton jaune aux locaux Yangel Herrera (m.9), Soldado (m.15) et Gonalons (m.30) et aux visiteurs Guido Rodríguez (m.11), Emerson (m.67), Fekir (m.87) ) et William (m 92). Il a expulsé Toni Doblas, entraîneur des gardiens du Betis (m.31) avec un rouge direct.

Incidents: Match de la quatorzième journée de LaLiga Santander joué au stade Nuevo Los Cármenes à huis clos. Avant le départ, une minute de silence a été observée en raison du décès récent de l’ancien joueur de Grenade José Manuel González.