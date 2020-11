Sous-titrexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | signature | MIKI LÓPEZ

Une victoire adoucit même la boisson la plus amère. C’est arrivé hier à Liberbank Oviedo Baloncesto, qui a joué à huis clos à Pumarín, sans le soutien de ses fans, mais qui a quitté la rencontre avec la satisfaction d’avoir battu une rivale directe pour la permanence, Melilla, et d’avoir donné un étape importante dans le processus d’adaptation à un équipement totalement nouveau.

Les Asturiens auraient dû souffrir moins que de voir comment le match s’est déroulé, mais ils ont payé pour l’inexpérience d’une équipe capable du meilleur et du pire. Il y en aura plein les uns et les autres pendant cette saison étrange et compliquée. Et peut-être que le joueur qui reflète le mieux tout cela est Elijah Brown, qui a un talent énorme mais est également capable de prendre la pire décision au pire moment. Hier, il a terminé le match avec 23 points, étant le meilleur de l’équipe, et avec un regard meurtrier de son entraîneur cloué à la nuque à une minute et demie de la fin, avec neuf points d’avance pour ceux d’Oviedo (80-71), il s’est consacré à créer des filigranes qui n’étaient pas pertinents.

La meilleure chose pour Liberbank Oviedo était que l’évolution qu’elle avait a été remarquée dès le début, on a vu que le travail de la semaine est utile pour beaucoup et que l’équipe fait de plus en plus de bonnes choses. Le quintette partant de Natxo Lezkano a très bien fonctionné, avec Speight à la base, Brown à la garde, Bartolomé à l’attaquant, l’infatigable Norelia à l’attaquant et l’éternel Oliver Arteaga au centre. Un quintette de nombreux carats et auquel se joignent des joueurs comme Kabasele et Oluyitan, débutants hier et qui ont montré qu’ils pouvaient apporter beaucoup de choses. Avec ce quintette partant, en moins de cinq minutes, l’OCB était déjà onze de plus (14-3). Et ce début a marqué la suite du duel, puisque Melilla, bien qu’il n’ait jamais perdu la face au match, était toujours à la remorque.

Il est vrai que l’équipe de Melilla, où l’ancien joueur de l’OCB Sergio Llorente et Javier Menéndez de Navie, a réagi rapidement et atteint le deuxième quart-temps avec un déficit de quatre points (21-17). Un deuxième set qui était une nouvelle tentative des locaux de briser le jeu et de Melilla de s’accrocher à lui. Dans cet acte, c’est Wintering qui a tenu ceux d’Alejandro Alcoba, submergé par le déploiement de Norelia.

Après avoir traversé les vestiaires, le pire moment local est arrivé quand on s’y attendait le moins. Une brillante sortie de l’OCB, avec Brown en feu, a mis la tête de quatorze points (47-33) à 8,27 pour terminer le quart. Tout semblait sur la bonne voie, mais le garde letton Misters a jeté Melilla sur le dos et a resserré le jeu (55-53) pour le dernier et dernier acte.

La crainte qu’un parti qu’il contrôlait depuis le début puisse s’échapper a peut-être pris le contrôle de Liberbank Oviedo hier, mais cette fois, il a pu s’y accrocher. Après l’égalité à 55 ans avec laquelle le dernier quart a commencé, Frey a marqué un triple important et Speight un autre pour mettre un revenu de six points (61-55) qui a donné la paix à l’OCB. Plus tard, il y eut deux actions décisives de Brown, dont l’entraîneur en visite se plaignit plus tard durement: trois premiers lancers francs de Brown pour une faute reçue quand il a pris un triple (66-62), puis un triple converti plus un jet franc supplémentaire ( 72-65) à cinq minutes de la fin du match. Melilla a continué à faire pression, mais Ferreiro a culminé avec un triple un grand jeu collectif de l’OCB (75-67) et à partir de là, c’était presque un spectacle avec Brown et Norelia comme protagonistes.

Ils ont tous les deux eu quelques vantards à la fin, comme une ruelle impossible quand le duel n’était pas encore résolu, mais presque tout est pardonné quand il y a une fin heureuse.