Un triplet de L’attaquant marocain Youssef En-Nesyri Cela a donné à Séville une victoire acharnée contre la Real Sociedad (3-2), dans un match très intense, dans lequel deux équipes qui se battent pour être parmi les meilleures de LaLiga Santander ont montré leur désir mais aussi des défauts en défense.

L’affrontement au stade Ramón Sánchez Pizjuán, à partir de la dix-huitième journée de La Liga Santander, s’est terminé ce samedi avec la première mi-temps en attacher deux et les buts inscrits dans les treize premières minutes.

Avant la fin de la quatrième minute, En-Nesyri a marqué un service du Brésilien Fernando Reges à son gré, une minute plus tard, le défenseur central brésilien Diego Carlos a involontairement marqué son propre but lorsqu’il a tenté de dégager et peu de temps après, c’est à nouveau En-Nesyri dans un grand geste personnel qui a atteint son onzième but cette saison – sept en Liga et quatre en Ligue des champions. .

Le but marocain a de nouveau été contré, car cette fois à treize minutes le Suédois Alex Isak était à égalité pour le Real dans un match alternatif et très disputé en première période, mais ce troisième but du buteur marocain est venu plus tard avant que la première minute de la deuxième partie ne soit terminée quand il était très attentif à un grand jeu de l’ailier argentin Lucas Ocampos.