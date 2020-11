Un triplet de chagrin

Bien avant que le Real Madrid ne subisse trois pénalités en un match, Oviedo et le Sporting faisaient déjà partie du petit groupe d’équipes avec ce triplé négatif en 91 ans d’histoire de la Ligue. Dans le cas d’Oviedo, avec la circonstance aggravante que l’arbitre Japon Séville en a pointé quatre contre Valladolid au Carlos Tartiere en mai 1996. Plus récente a été l’incorporation du Sporting, en 2016, au Camp Nou. La liste noire des triplés est complétée par Espanyol (1935), Sabadell (1944), Lleida (1950), Valence (1951), Celta (1958), Osasuna (1994 et 1999) et Getafe (2015).

“Heureusement, nous ne risquions rien”, témoigne Nikola Jerkan, qui, en tant que défenseur d’Oviedo, a vu de près le jeu des quatre pénalités accordées par le Japon Séville. «En première mi-temps, tout était normal, nous avons même gagné 2-1. Mais alors l’arbitre a frappé un changement radical. En plus des quatre pénalités, certaines très douteuses, il a expulsé deux joueurs », a déclaré Jerkan.

Japon Séville a également accordé deux pénalités en faveur d’Oviedo. “Je n’ai rien vu de tel dans toute ma carrière”, souligne Jerkan, qui admet que l’arbitrage l’a dérangé. «Ce n’était pas un match difficile, mais nous avons fini par entrer dans un peu de provocation. Heureusement, il n’y avait pas de VAR à l’époque ». “C’était la plus grande catastrophe d’arbitrage que j’aie jamais vue sur un terrain de football.” Álex Menéndez est bien conscient du 6-0 de Barcelone face au Sporting en avril 2016, les hommes de Luis Enrique combattant une ligue qui allait finalement gagner et le Sporting d’Abelardo un resté à égalité. «Sur les trois qui nous ont sifflés, deux ont été des échecs retentissants de l’arbitre. Dans l’un, Sanabria a porté plainte contre Neymar et dans l’autre, Vranjes fait également un saut net avec Neymar et c’est que ni l’un ni l’autre ne tombe. En plus, il a obtenu le deuxième jaune pour Vranjes, on ne pouvait pas y croire », se souvient-il du Clos Gómez.

«Avec le VAR, ils ne les auraient pas appelés», ajoute-t-il. Le parti a eu des actions plus controversées qui ont mis en colère les habitants de Gijón. “Le premier but était une tête de Messi après que Luis Suárez a renversé Cuéllar et avec 1-0, Piqué a sorti un ballon sur la ligne avec son bras et n’a rien sifflé. C’était une sanction et une expulsion. Bref, comme pour oublier ça », conclut l’homme de Gijón.