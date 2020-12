On dit que l’ingéniosité est la capacité inventive et créative d’une personne à résoudre des problèmes ou des dilemmes difficiles rapidement, efficacement et facilement. Cela semble être bien connu d’un homme de la ville de Mexique, qui a été surpris en train de chanter un chant de Noël, mais pas de la manière habituelle.

REGARDEZ: Qui donnera les cadeaux? La vidéo virale du Père Noël piégé dans une clôture publique

Comme vous pouvez le voir dans l’enregistrement, qui est rapidement devenu viral, le vendeur d’essence, qui était monté dans un camion, a répété le mot «essence» en fonction de la mélodie de la chanson, ce qui a suffi à en faire un star de l’internet.

«Ce gasman passe chez moi. Et le net fait de votre journée. Chantez ceci et plusieurs chants de Noël, avec seulement le mot gaz », a écrit l’un des utilisateurs qui a partagé le clip sur Twitter.

L’acte unique de ce vendeur a été célébré par un grand nombre d’internautes qui n’ont pas hésité à montrer leur attitude malgré la situation difficile que traverse le pays aztèque en raison de la pandémie.

Imaginez vivre en Suisse et passer à côté de ces choses. ❤️🎉 pic.twitter.com/NW1o9aI4Ul – Irreverent Mx (@Soymediomamon) 22 décembre 2020

«Imaginez être de la Suisse et passer à côté de ces choses que seul mon Mexique magique donne», a écrit un utilisateur. “Vive le gasman, il chante mieux que beaucoup de ceux qui reçoivent des Grammys et gagnent en dollars”, a déclaré un autre. “Maintenant, je suis fier d’avoir écouté en direct les trois chants de Noël que l’homme a chanté quand il est passé devant la maison, et bien sûr avec cette voix retentissante, je pouvais encore l’entendre à environ 5 pâtés de maisons” clip viral.

