Ronald Koeman, entraîneur de Barcelone, a réalisé ce que nombre de ses prédécesseurs n’ont pas fait: donner du repos à Leo Messi, donc les Catalans se rendront Kiev affrontera le Dinamo sans la star argentine ni avec le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong.

Et c’est qu’après un mauvaise séquence de jeu et résultats, l’entraîneur de Barcelone a décidé que le moment était venu pour certains des joueurs qui ont accumulé le plus de minutes de s’arrêter et de redonner des jambes contre le six victimes de blessures Qu’est ce qui ne va pas avec ça.

Messi restera à Barcelone ainsi que De Jong. Il est surprenant que l’Argentin ne voyage pas, mais il y a suffisamment de joueurs sur la liste des attaquants qui peuvent agir à leur place, Il est plus compliqué de comprendre l’absence de De Jong.

Et est-ce que le Néerlandais, qui joue généralement en tant que milieu de terrain, est l’un des rares à pouvoir également jouer le rôle de central, démarcation dans laquelle le Barça n’a qu’un seul joueur disponible (Clement Lenglet) et trois blessés (Piqué, Araújo et Umtiti).

Pour cette raison, Koeman cédera la place à un membre central de la filiale, Óscar Mingueza, pour jouer le rôle du compagnon du Français. En plus de ces trois victimes, le Barça Il ne pourra pas non plus compter sur Sergi Roberto ou Sergio Busquets, ou Ansu Fati.

Après trois victoires consécutives (Ferencvaros, Juventus et Dinamo Kyiv à domicile), le match de ce mardi peut signifier un grand pas vers la qualification et comme vainqueur de groupe, contre un rival qui a ajouté un point dans les trois matchs joués et qui est très demandé.

Ceux de Koeman, qui sont dans un dynamique négative dans LaLiga, ils aligneront une équipe avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. On s’attend à ce que Sergiño Dest soit celui qui remplacera Sergi Roberto sur le côté droit et que Mingueza sera le compagnon de Lenglet sur l’axe.

Dans le double pivot, il existe différentes options. Dans pratiquement tous, sans Busquets ou De Jong, Miralem Pjanic démarre en tant que titulaire permanent. Pour l’autre poste, Koeman pourrait opter pour Aleñá ou Riqui Puig ou peut-être les réserver pour l’un des postes les plus avancés.

À l’avant, dans Kiev pourrait être un bon jour pour Griezmann et Coutinho pour se défendre. Dans les deux autres positions, Trincao et Pedri pourraient avoir des options, même Riqui Puig.

Les Ukrainiens n’auront pas non plus leurs meilleurs joueurs disponibles, car recevoir le Barça appauvri par le coronavirus, bien qu’avec moins de pertes dans le onze de départ que lors du match disputé il y a trois semaines au Camp Nou.

Concernant la rencontre en terres catalanes, Les Ukrainiens ont retrouvé leurs défenseurs titulaires comme le central Mykolenko et l’arrière Karaváev, ainsi que des milieux de terrain comme Garmash et Shaparenko. Garmash et Shaparenko ont été les meilleurs buteurs de la victoire du Dinamo samedi au domicile du modeste Inhulets Petrove (0-2).

Cette victoire lui a permis de renforcer la leader du championnatD’autant plus lorsque le deuxième classé, Shakhtar Donetsk, a fait match nul à domicile face à Oleksandria (1-1). Bien sûr, le Dinamo ne pouvait pas avoir dix joueurs en raison du coronavirus, parmi lesquels se trouvent deux piliers de l’équipe comme Sergei Sidorchuk et Víctor Tsigankov, qui a marqué il y a trois semaines contre l’équipe des Blaugrana (2-1).

Ils ont également été incapables de prendre le terrain samedi et, comme on pouvait s’y attendre, ils ne le feront pas mardi contre l’équipe catalane en raison d’un coronavirus, plusieurs habitués de la rotation tels que Popov, Gerson Rodrígues, Shabánov et Andriyevski, qui ont joué tout le match joué à Barcelone. Cela laisse l’équipe dirigée par le roumain Mircea Lucesu presque pas de joueurs de réserve sur le banc.

L’équipe ukrainienne ne peut pas compter sur COVID-19 avec le troisième gardien, Ruslán Nescheret, qui a causé un bonne impression au match aller, bien que le partant, Buschan, soit déjà récupéré et c’était le samedi du match.

Le coronavirus, qui a déjà fait plus de 10000 morts en Ukraine, est devenu un réel problème pour le Dinamo, puisque, selon la presse, l’entraîneur Mircea Lucescu envisage également de quitter l’équipe en hiver si la pandémie Ne cède pas.

Files d’attente probables

Dynamo Kiev: Buschan; Karaváev, Mykolenko, Zabarnyi, Kedziora; Garmash, Shepelev; De Pena, Buyalskyi, Shaparenko; et Supriaga.

FC Barcelona: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Mingueza, Alba; Pjanic, Aleñá; Coutinho, Pedri, Trincao; et Griezmann.

Arbitre: Pichet Matej (SLO)

Stade: NSK Olimpiyskiy – Kiev

Temps: 21h00 CET.