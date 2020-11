Le premier match de l’Espagne à la pause de novembre a permis d’élargir les options de but. Unai Simon Il a fait ses débuts avec l’équipe nationale et a profité de son moment. Le gardien Athletic se positionne comme une option à prendre en compte par Luis Enrique et présente sa candidature pour discuter davantage de David de Gea et Kepa Arrizabalaga, qui ne s’installent pas tout à fait sous les clubs de l’équipe nationale.

Dans le match disputé à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam, le gardien de but de l’équipe rojiblanco a fait ses débuts. Luis Enrique lui a donné l’occasion de faire ses débuts et montrer les bons sentiments qu’il a déjà manifestés tout au long de la saison dernière en défendant la voûte des lions et, surtout en seconde période, a confirmé qu’il peut se battre face à face pour le poste avec les deux habituels dans le but de l’équipe espagnole.

Lors de son premier match contre les Pays-Bas, il a évité le but qui aurait donné la victoire à Frank de Boer. C’était la 69e minute de la réunion quand il est apparu en train de sauver la main. Une discordance en arrière a provoqué l’arrivée de Memphis Depay au point de penalty, qui a reçu le ballon avec suffisamment de temps pour réfléchir. Le joueur lyonnais – prétendu par le Barça – a ajusté son tir sur le poteau et Simón s’est jeté à terre pour mettre le gant et détourner pour un corner.

L’opportunité qu’il a sauvée était un objectif chanté. Quand il a semblé que le meilleur joueur des ‘Oranje’ allait déséquilibrer le jeu, Le gardien de but de l’Athletic a semblé maintenir le niveau de score égal. De plus, il a fait deux autres interventions, bien que moins importantes.

À la grande action qui a marqué l’issue du match, se joint le bon jeu de jambes qu’il a montré tout au long du match pour sortir le ballon par derrière. Suffoqué en excès parfois par la pression imposée par l’équipe néerlandaise, Simón a réussi à répondre aux attentes de l’entraîneur de commencer le match au toucher depuis sa propre zone, atteignant le risque maximum.

La saison n’a pas commencé de la meilleure façon pour le déjà international avec l’Espagne. L’équipe de Bilbao ne traverse pas son meilleur moment, plus proche de la relégation que de son objectif principal, d’entrer en Europe. Contrairement à l’année dernière, où il était l’un des grands architectes de la force défensive de l’équipe de San Mamés, Ce cours n’a laissé une feuille vierge qu’à une seule occasion.

Sa convocation a même été discutée en raison de la mauvaise séquence que traverse l’équipe et d’une erreur dans le dernier match contre Valladolid qui a failli lui coûter son expulsion. Cependant, il a réussi à revendiquer sa première apparition avec le maillot espagnol contre une équipe qui aspirait à tout il y a quelques mois.

Simon a saisi sa chance et envoyer un avis à De Gea et Kepa. Au cas où le débat dans l’objectif de l’équipe nationale n’était pas assez ouvert, Luis Enrique a maintenant un nouveau candidat. Unai Simón a fait ses débuts et menace de reprendre le poste si ses deux collègues ne s’appliquent pas au maximum.