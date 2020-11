Pedro Sánchez et Pablo Iglesias ils l’ont déjà réalisé. Ils l’avaient depuis longtemps en tête, et c’est déjà une réalité. Moncloa a officialisé la stratégie de contrôle des médias – comme l’a avancé OKDIARIO – et l’a incarnée dans une ordonnance, déjà publiée au Journal officiel de l’État (BOE) qui permet la poursuite des médias ou des plateformes numériques, entre autres, pour la «diffusion délibérée» de «fausses nouvelles» pour «influencer la société à des fins égoïstes et fallacieuses». Ce qui est ou non une “ fake news ” sera décidé directement par deux des hommes les plus proches de Sánchez: son chef de cabinet, Ivan Redondo, et le secrétaire d’État à la communication, Michel-Ange Oliver.

De toute évidence, cette nouvelle mesure plus typique de la dictature de Franco que d’un gouvernement du XXIe siècle a suscité la colère et les critiques de beaucoup. L’un d’eux Luis Figo, qui a accusé durement l’exécutif via son profil Twitter officiel. «Un autre comité, mais cette fois pour le contrôle de l’information. Une menace pour l’esprit de la Constitution », Il a écrit en portugais sur ses réseaux sociaux, une réflexion qui est proche de 1000 retweets.

Une mesure typique d’une dictature

Et c’est que la dernière manœuvre autoritaire du gouvernement de Pedro Sanchez créer un ‘Ministère de la vérité’ s’est même heurté à Bruxelles en quelques heures, comme cela s’est également produit avec la loi organique pour modifier le élection du CGPJ et contrôler le pouvoir judiciaire. La Commission européenne Il étudie déjà le plan de l’exécutif social-communiste pour persécuter les nouvelles inconfortables et imposer la censure aux médias.

Un porte-parole de la Commission a indiqué ce matin lors d’une conférence de presse que l’exécutif communautaire est «Conscient» de la mesure gouvernementale Espagnol et analyse la situation depuis qu’il a été approuvé en marge de l’état d’alarme. «La Commission surveille l’application de mesures d’urgence pendant la pandémie », a-t-il déclaré.