Cauchemar la nuit d’Halloween pour Leo Messi. Le footballeur argentin n’a pas fini de carburer en début de saison et est revenu montrer sa pire version à Mendizorroza, après le grand match qu’il avait disputé contre la Juventus en Ligue des champions. La Pulga semble avoir perdu son objectif et accumule un but de pénalité dans les six matchs joués dans la Ligue de Santander.

Dans les années récentes, Leo Messi Il a résolu d’innombrables matchs comme ce samedi contre Alavés. Des rencontres dans lesquelles le Barça s’est confié à un génie argentin pour éviter un revers de championnat. Cependant, Messi a été perçu comme imprécis et dérangé à Vitoria et il ne pouvait rien faire pour empêcher une nouvelle crevaison de Barcelone, qui accumule deux points sur les douze derniers possibles.

Bien qu’il ait essayé de toutes les manières, presque rien n’est venu d’un Messi qui a rencontré Lejeune et Pacheco quand il a réussi à nuire à la défense rivale. En première mi-temps, le 10 joueur du Barça a perdu un total de 16 balles et a été victime de sa frustration a reçu un carton jaune en frappant une balle qui pourrait être rouge si elle touche directement Hernández Hernández, auquel le coup de pied enragé de Messi est passé sous les jambes.

Trois buts de pénalité en huit matchs

Le début des buts de Leo Messi n’est pas bon. L’Argentin a marqué trois buts en huit matches disputés cette saison, six en Ligue et deux en Ligue des champions. Tous ont été de onze mètres, malgré le fait que le joueur argentin a joué absolument chaque minute de cette saison. De plus, il ne met pas en évidence dans un enregistrement dans lequel il est toujours une référence, passes décisives: une seule en Champions.

Rien ne sourit à Leo Messi en début de saison après un été très mouvementé, au cours duquel l’Argentin était très proche de quitter Barcelone après tant d’années en tant que joueur du Barça. Contre Alavés, Messi a montré une fois de plus qu’il ne traverse pas son meilleur moment et qu’il se voit refuser devant le but lors d’une nuit de terreur pour lui avant Halloween.