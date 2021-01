Fran Sánchez, à gauche, s’adresse à ses joueurs lors de l’entraînement d’hier. | Marcos Léon

Gijón Basket a repris l’entraînement hier après avoir passé la quarantaine obligatoire après avoir détecté un positif dans l’équipe. Tous les joueurs, y compris celui qui a été testé positif, ont déjà testé négatif lors de la prochaine PCR réalisée, donc toute l’équipe prépare le premier match de l’année. Ce sera samedi au Palacio de los Deportes contre Porriño, correspondant à la deuxième journée de championnat et qui a également été reporté en raison d’un test positif.

L’équipe de Gijon aura un mois de janvier serré, puisqu’en plus de la rencontre de ce week-end contre Porriño, ils en ont reporté deux autres contre Estudiantes de Lugo, celui-ci à deux reprises, et Calvo Xiria, auquel il faudra ajouter ceux correspondant au calendrier Ordinaire. Le manque de dates gratuites pendant les week-ends obligera à jouer à ces jeux pendant la semaine. Les matchs reportés doivent être joués avant la fin du premier tour, les deux clubs devront donc se mettre d’accord sur la date de jeu.

L’entraîneur Fran Sánchez regrette que “tous ces retards et arrêts ne soient pas bons car il n’y a pas de continuité et au cours des 35 derniers jours, nous nous sommes entraînés 10 et le reste a dû être arrêté”. Cependant, il est pragmatique avec la situation: «c’est ce qu’il y a et avec elle on joue». Dans le groupe «AC» huit tours ont été disputés mais seul Agustinos Leclerc a pu les jouer intégralement.

Le leader Obradoiro et Santo Domingo ont joué sept et un reporté, tandis que les Gijones n’ont joué que la moitié, le même que Estudiantes de Lugo et un de plus que leur prochain rival, Porriño, qui est celui qui a joué le moins jusqu’à présent. . Le classement est donc totalement irréaliste, il est donc impossible de déterminer quelles sont les équipes les plus fortes à ce jour.

Pour recevoir Porriño, l’entraîneur de Gijón a laissé tomber Campoamor, avec des problèmes de genoux, tandis que Diego Sánchez a également un malaise et son combat est douteux, même si l’entraîneur espère qu’il pourra avoir quelques minutes. Les gens de Gijón viennent à cette rencontre avec trois victoires consécutives en quatre matchs joués. La seule défaite a été lors de la rencontre initiale sur le court d’Obradoiro, après une finale serrée, et depuis lors, il a ajouté ses matchs par des victoires.

Sans confirmer à cent pour cent, le parti de Lugo serait le 27 janvier et celui de Xiria le 3 février, en attendant l’approbation de la Fédération espagnole.

Après avoir disputé l’un des trois matchs reportés, Gijón Basket affrontera le lendemain du calendrier, qui sera le samedi 16, et dans lequel ils affronteront Culluredo, actuellement sixième classé avec quatre victoires en six matchs, deux de plus que ceux que les gijoneses se sont disputés. Pour ce moment, le doute de Campoamor subsistera, mais Diego Sánchez devrait être complètement rétabli.

L’équipe de Gijón est ambitieuse et après son bon départ et, si une certaine normalité est maintenue qui permet de bien préparer les matchs, elle n’exclut pas de se battre pour entrer dans la phase de promotion au LEB Plata, bien que ce ne soit pas une obligation pour la saison.