Pour savoir que nous sommes confrontés à l’une des pires versions du Club de football de Barcelone Il vous suffit de voir les statistiques que l’équipe de Ronald Koeman. Je l’ai dit récemment Leo Messi Dans son entretien avec Évole, ce fut une année de transition au club, avec de nombreux nouveaux et jeunes joueurs, pas de bonnes relations dans les vestiaires et dans une situation financière critique. Il est difficile que tout cela n’ait pas son impact sportif, que tout se concentre d’abord, et cela se traduit par un Barça décaféiné, sans âme et qui, si ça continue comme ça, fait en moyenne des équipes de Ligue Europa.

Au Barcelone Ces trois premiers mois de compétition le rendent long, car 2020 approche. Deuxième de son groupe de Ligue des champions et croiser en huitièmes avec le Paris Saint Germain. Dans Ligue, sixième place avec seulement 25 des 45 points qu’il a joués après ses 15 premiers tours, huit derrière Madrid –Avec un parti de moins qu’eux– et 10 du chef, le Athlétique –Avec un autre jeu–. Au Barça Ça ne lui donne pas pour le moment ni pour les Champions, bien qu’il l’ait en un seul point, 26, les mêmes qui ont Société réelle (3e), Séville (4e) et Villarreal (5e).

En fait, dans cette progression de points gérée par les Catalans, avec ce 25 sur 45 après les 15 premiers jours, le Barça terminerait la saison avec seulement 63 points. Un tel montant, dans des conditions normales dans une ligue aussi compétitive que la ligue espagnole, ramènerait le Blaugrana à celui de la Ligue Europa. Que le Barça ne donne pas pour le Ligue des champions Si vous regardez depuis plusieurs saisons, avec des éliminations difficiles dans la phase finale du tournoi, quelque chose qui a conduit à un tel point que de continuer comme ça en Ligue de Santander serait vouée à la dispute de la Ligue Europa. Ne parlons même pas du titre de champion.

Sans aller plus loin, la saison dernière, ils étaient à égalité avec 70 points Athlète de Madrid et Séville pour la troisième et quatrième place qui donne un billet pour la Ligue des champions, étant Villarreal cinquième avec 60 points. Avec le rythme actuel des points, les culés auraient été intégrés aux positions de la Ligue Europa, exemptés de participation au tournoi continental maximum.

Avec le recul, au cours des 10 dernières saisons, la progression des points que le Barça, ceux 63 points, rendrait très difficile pour lui de se qualifier pour le Champions. Au cours de la dernière décennie, seulement trois équipes ils ont réussi à se qualifier pour le tournoi avec si peu de points. Le 18/19 le Valence est entré dans le tournoi avec 61 points, le 12/11 Valence et Malaga ils ont obtenu un ticket avec 61 et 58 points et le 11/10 était le Villarreal avec 62 celui qui a pris carré.

Dans le reste des saisons, cette hypothétique Barça J’aurais été loin d’opter pour l’Orejona. Les 70 points qui ont établi la troisième (Atlético) et la quatrième (Séville) en 19/20, les 73 de la Valence le 17/18, le 72 de Séville le 16/17, le 64 de Villarreal le 15/16, le 77 de Valence le 14/15, les années 70 Athlétique de Bilbao en 13/14 ou 66 du Société réelle le 13/12.

En fait, le cinquième carré du Ligue cela aurait aussi été une chimère pendant certaines saisons. Au cours de trois des 10 dernières saisons, la cinquième a marqué plus de points que la Barça de poursuivre cette tendance aussi irrégulière que décevante. L’année de transition peut être coûteuse.