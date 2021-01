Marily Zapatero embrasse Abilleira sur le podium de la scène du LNE

José Luis Abilleira a prévalu dans un colosse, dans les lacs de Covadonga, dans l’édition 1973 de la Vuelta a Asturias. Et, comme le veut la tradition, il a reçu le bouquet de fleurs sur le podium, à cette occasion des mains d’une fille. «Plus tard, ils m’ont avoué que j’étais leur cycliste préféré parce qu’il escaladait des montagnes. Je lui ai donné les fleurs, les cartes postales de l’équipe (La Casera) et le maillot dédié. Je sais que c’est un rêve, mais j’aimerais bien savoir que ça appartient à cette fille maintenant », écrivait l’ancien cycliste il y a quelques semaines sur son profil sur les réseaux sociaux. Et la recherche, prolongée par les échos du réseau, a abouti: la llanisca Marily Zapatero Amieva est le protagoniste.

Marily Zapatero LNE

«Je me souviens comme si c’était aujourd’hui. Les élèves de l’école publique Cortines ont fait une excursion à Los Lagos et, quand nous sommes descendus, nous nous sommes arrêtés à Covadonga “. C’est ainsi que Marily Zapatero se souvient que le 21 juin 1973 à l’occasion de l’arrivée de la fin de l’étape de la Vuelta Ciclista a Asturias au sanctuaire de Covadonga, en provenance de Cangas de Onís. Une fois dans le lieu réel, quelqu’un l’a remarquée pour s’occuper de livrer le bouquet de fleurs et donner quelques bisous au vainqueur de l’étape, le madrilène José Luis Abilleira., spécialiste des épreuves d’escalade et de montagne, de l’équipe La Casera. Il n’a pas réfléchi à deux fois, malgré la timidité initiale, plus que de remplir la tâche.

“Plus tard, le cycliste m’a donné le bouquet de fleurs et quelques photos, mais pas le maillot”, Marily Zapatero est éligible, qui a actuellement 60 ans et est originaire de la ferme Las Xareras, située dans la paroisse de Caldueño, dans la municipalité de Llanes.

Après presque un demi-siècle de cette anecdote mettant en vedette la llanisca, il est fort probable qu’une fois la nouvelle normalité revenue avec le passage de la pandémie, il rencontrera à nouveau Abilleira, cette 73 ans. «Cela ne me dérangerait pas», affirme-t-il, rappelant l’une des expériences attachantes de son enfance et plus loin sur le podium officiel d’un événement sportif important comme la Vuelta Ciclista a Asturias.

Elsa Elola Navarro, basée à Saragosse, a joué un rôle clé dans la résolution de l’histoire. C’est elle qui a trouvé cette «fille» à travers les réseaux sociaux. «Tout a commencé avec un message de José Luis Abilleira le 5 décembre. Il a publié une photo d’un podium dans les Asturies, dans laquelle une belle fille lui a remis un trophée. Il a commenté qu’il aurait aimé savoir de qui il s’agissait. A cette occasion, une belle créature avec un bouquet de fleurs a émergé parmi toutes les autorités. Je lui avais déjà parlé de cette belle anecdote, mais lui, bien qu’il se souvienne parfaitement de ce moment et qu’il s’agissait des Asturies, ne se souvenait pas de quelle course il s’agissait », raconte Elsa Elola.

Après avoir enlevé Rome avec Santiago, après d’innombrables efforts et impliquant de nombreuses personnes, tant dans la région orientale de la Principauté des Asturies, faisant également écho à LA NUEVA ESPAÑA, ainsi que dans d’autres communautés autonomes, l’histoire a trouvé une fin heureuse: Marily Zapatero Amieva, qui sur les photos de l’époque apparaît entourée d’autorités, parmi lesquelles l’abbé de Covadonga de l’époque, Emiliano de la Huerga, ainsi que des membres du club de cyclisme Enol de Cangas de Onís (Juan Rodriguez-Noriega Belaustegui), en plus d’autres personnalités civils. “Si nous n’avions pas vécu cette étape difficile, cela aurait été très agréable d’avoir pu rencontrer Marily personnellement., la «fille» aux yeux énormes, que j’ai regardée tant de fois sur cette photo et qui m’a fait imaginer ce moment magique, d’un temps du meilleur cyclisme, qui s’était déroulé dans les belles Asturies », résume Elsa Elola.