Une image du match. .

Une grande première partie, avec un très inspiré Jaycee Carroll, a conduit le Real Madrid à une nouvelle victoire sur le court d’un Valencia Basket qui a erré dans son approche initiale et a coulé en s’en rendant compte mais qui en seconde période a réagi aux mains de Louis Labeyrie et est venu réduire son déficit de 25 à 6 mais ne pouvait pas rendre Facu Campazzo nerveux.

Valence a abandonné son plan habituel contre Madrid et Walter Tavares punir le seul point faible de l’intérieur capverdien par des triplets de ses pivots, pensant peut-être l’avoir épuisé dans leur récente confrontation et opté pour les pénétrations de Martin Hermannson. Mais ça ne marche pas.

Au lieu de cela, l’équipe de Pablo Laso a opté pour un classique: nourrir Jaycee Carroll avec des balles, et l’Américain n’a pas échoué. Avec douze points quasiment d’affilée, le garde a ouvert le cap pour Madrid et a ouvert un large revenu que Tavares ou Alberto Abalde ont soutenu à leur retour à La Fonteta. Pendant ce temps, la défense visiteuse a fini de bloquer un Valence avec peu de foi (6-28, m.20).

Une paire de 3 points de Marinkovic semblait encourager les hôtes mais son manque d’agressivité défensive (cinq fautes à la mi-temps) l’a empêché de mettre son rival en difficulté.

La rotation épaisse n’a pas aidé non plus et l’équipe de Pablo Laso a continué d’alimenter son score dès la ligne des 6’75, avec des paniers de Thompkins ou Laprovittola, entre autres, et un pourcentage de 63% à la mi-temps avec douze sur dix-neuf (25-50, m.20).

Valence a mieux rendu mais cette plus grande énergie s’est traduite par des protestations continues contre les décisions d’arbitrage et Jaume Ponsarnau a été expulsé pour deux techniques, apparemment sur le banc mais auxquelles il n’avait pas participé. La colère de l’entraîneur catalan était énorme.

Mais Van Rossom retiré de Valence avant la détente d’un Madrid déjà moins impliqué et l’avantage, avec Louis Labeyrie comme exécuteur inattendu, est tombé à quinze points (46-61, m.26) à la colère de Laso, qui a réussi à au moins Thompkins détenir cet avantage.

Deux triples, l’un de l’Américain et l’autre d’Abalde, semblaient refroidir Valence, mais quelques pertes stupides ont donné lieu à un Labeyrie inspiré pour continuer à réduire son désavantage, bien que les habitants manquaient d’idées pour profiter des premières options qu’ils avaient à faire. dix, bien qu’il ait finalement atteint cette ligne à nouveau par l’intérieur français (68-77, m.35).

Un nouveau triple du Français a forcé Laso à l’arrêter et à se mettre entre les mains de Campazzo, qui avec un triple et quelques passes décisives a nourri l’avantage de Madrid jusqu’à ce qu’il remporte une victoire forgée en première mi-temps et qui pourrait être compliquée dans la dernière ligne droite. , bien qu’il ait réagi à temps.

Fiche technique

78 – Valencia Basket (6 + 19 + 30 + 23): Vives (3), Hermansson (2), Kalinic (8), Labeyrie (26), Dubljevic (6) – cinq partants – Prepelic (9), Pradilla (- ), Puerto (-), Tobey (6), Van Rossom (6) et Marinkovic (12).

86 – Real Madrid (28 + 22 + 20 + 16): Campazzo (8), Carroll (17), Abalde (15), Randolph (6), Tavares (8) – cinq partants – Thompkins (15), Laprovittola (6 ), Garuba (3), Llull (3) et Taylor (5).

Arbitres: Conde, Padrós et García. Ils ont éliminé l’entraîneur local Jaume Ponsarnau du banc par deux techniques.

Incidents: match correspondant à la neuvième journée de la phase régulière de la Ligue Endesa joué à huis clos en raison des restrictions sanitaires causées par COVID 19 au pavillon Fuente de San Luis.